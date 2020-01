Wie jedes Jahr rund um den 6. Jänner sind auch heuer wieder die Sternsinger in Ebreichsdorf und in vielen anderen Gemeinden unterwegs. In Ebreichsdorf sind 13 Kinder und 4 Begleitpersonen als Sternsinger noch bis Samstag den 4. Jänner 2020 unterwegs.

Wer von den Sternsingern besucht werden will, kann sich am Pfarramt anmelden oder in eine Liste in der Kirche eintragen!