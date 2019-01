In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte ein unbekannter Täter eine Auslage eines Juwelier in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) einschlagen.

Am Morgen des 19. Jänner bemerkte ein Juwelier aus der Wiener Straße in Ebreichsdorf, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag ein unbekannter Täter die Panzerglasscheibe der Auslage des Geschäftes einschlagen wollte.

Vermutlich mit einem Stein versuchte der unbekannte Täter die Scheibe des Juweliers an mehreren Stellen einzuschlagen. Der Versuch scheiterte jedoch und der Täter flüchtete vorerst unerkannt.

Die Polizei ermittelt jetzt und sucht nach Zeugen, welchen in der Nacht vom 18. auf den 19. Jänner 2019 etwas aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizei Ebreichsdorf unter der Nummer 059133 3305-100!

