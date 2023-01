Ebreichsdorf/Weigelsdorf: Drei Brände vor Jahreswechsel

Werbung

Gegen 21 Uhr musste die Feuerwehr Ebreichsdorf am 31. Dezember zu einem Kleinbrand beim Skaterplatz auf der Spielwiesen in Ebreichsdorf ausrücken. Vermutlich versuchte jemand einen Mülleimer mit Feuerwerkskörper in Brand zu stecken. Dieser fing sofort Feuer und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Die Feuerwehr Weigelsdorf rückte am Silvesterabend zu einem Müllbehälterbrand bei einem Supermarkt aus. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Gegen 23 Uhr musste dann die Feuerwehre Ebreichsdorf gemeinsam mit der Feuerwehr Weigelsdorf zu einem Zimmerbrand ins Eigenheimzentrum nach Weigelsdorf ausrücken. In einem Wohnhaus war es in einer Zwischendecke zu einem Brand gekommen, der mit einer Wärmebildkamera rasch lokalisiert und abgelöscht werden konnte. Verletzt wurde dabei niemand.

