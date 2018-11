Erster Unfall nach dem Schneefall in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Pkw prallte gegen Betonabsperrung!

Der erste Schnee und die winterlichen Fahrbedingungen führten in Ebreichsdorf am Montagmorgen bereits zum ersten Unfall. In der Rechten Bahnzeile kam eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem Wagen ins Schleudern und prallte gegen mehrere Betonabsperrungen. Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und musste von der Feuerwehr Ebreichsdorf geborgen werden. Die Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt!

