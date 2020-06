22 der 32 anwesenden Gemeinderäte wählten am 29. Juni 2020, bei der konstituierenden Sitzung des Ebreichsdorfer Gemeinderates in der Feuerwehrscheune in Unterwaltersdorf, Wolfgang Kocevar (SPÖ) zum dritten Mal zum Bürgermeister.

Als Vizebürgermeister wurde wieder Johann Zeilinger von der SPÖ gewählt. Der Stadtrat besteht künftig aus zehn Stadträten, davon 6 von der SPÖ und je einer von der ÖVP, der FPÖ, der Bürgerliste und den Grünen. Neue Stadträte sind Harald Kuchwalek (SPÖ) und Maria Theresia Melchior von den Grünen.

Bürgermeister Wolfgang Kocevar, der ab sofort mit einer absoluten Mehrheit regiert, zeigte von Beginn an, dass er einen Weg der Zusammenarbeit gehen möchte. Das zeigte sich einerseits dadurch, dass alle Stadträte der Opposition ein umfangreiches und attraktives Ressort bekommen haben.

Ein weiteres Zeichen der Einbindung aller Fraktionen zeigte Kocevar darin, dass auch die Opposition zusätzliche Aufgaben bekam. Die Grünen bekamen den Umweltgemeinderat, die FPÖ den Jugendgemeinderat und der einzige NEOS-Gemeinderat Andreas Goldberg wurde Europa- und Bildungsgemeinderat.