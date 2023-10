Leobersdorf wird wieder Zentrum der Feuerwehren

Nach dem Erfolg heuer im Juni darf Leobersdorf auch im kommenden Jahr 2024 den Landesfeuerwehrleistungsbewerb austragen. Die Veranstaltung findet vom 28. bis 30. Juni zum 72. Mal statt.

Feuerwehrkommandant Werner Heiden bestätigt, dass Leobersdorf den prestigeträchtigen Bewerb erneut veranstalten wird, Europas größte Feuerwehrveranstaltung. In einer Mitgliederversammlung der FF Leobersdorf sprach sich die Mehrheit für die Austragung aus. Das erfolgreiche Konzept von heuer werde großteils 1:1 umgesetzt.

Die Bewerbe, bei denen fast 1.100 Gruppen antreten werden, werden somit wieder am Fußballplatz des ASC Leobersdorf stattfinden. Gegenüber vom Sportplatz kann entlang der Umfahrungsstraße im 90 Meter großen Festzelt und einem Discozelt gefeiert werden. Ein Campingplatz für 3.000 Personen wird gegenüber dem Bloomfield errichtet, sämtliche umliegenden Grünflächen im Gewerbegebiet werden für Parkplätze genutzt. Eine Arbeitsgruppe wird die genauen Programmpunkte und organisatorischen Details in nächster Zeit behandeln. Heiden bedankt sich vor allem bei Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft), der ein großer Unterstützer sei. „Ohne Gemeinde funktioniert so eine Veranstaltung nicht“, weiß Heiden. Die Vorfreude sei jedenfalls groß. Das Feedback heuer sei sehr gut gewesen, „alle Teilnehmer und Offiziellen waren sehr zufrieden“, freut er sich.

Auch Bürgermeister Ramharter sieht der Veranstaltung mit Freude entgegen. „Es war ein extrem lässiger Bewerb im Sommer“ und das erwartet er sich auch für 2024. Den Zuschlag bekam Leobersdorf auch, da kein anderen Kandidat sich beworben hatte. Die Alternative wäre gewesen, nur die Bewerbe in Tulln abzuhalten, jedoch ohne jegliches Rahmenprogramm. Für Leobersdorf spreche die große Fläche, die zur Verfügung stehe. Da auch die Unsicherheit wegen des Hamsterthemas geklärt sei, stehe den neuerlichen Bewerbstagen nichts mehr im Wege.

Aufgrund der hohen Kosten für die Zelt-Infrastruktur möchte Ramharter für 2024 neue Sponsoren an Bord holen und überlegt etwa, das Festareal auch für eine weitere Veranstaltung zu nutzen. Ihm schwebt eine Art Volksfest vor. „Es wäre schade, das alles nur einmal zu bespielen.“

„Eine Chance für unsere Feuerwehr“

Als Gemeinde freue man sich und sehe es als „große Ehre“ an, wieder das Vertrauen des Landeskommandos zu bekommen. Es sei auch „eine Chance für unsere Feuerwehr an Profil zu gewinnen“. Die Vorbereitungen werden der Feuerwehr viel abverlangen, aber Ramharter setzt auch wieder auf die große Unterstützung von Feuerwehren der Umgebung, die heuer zum gemeinsamen Erfolg beigetragen haben. „Ich war auch total überrascht, in welchem Maße sich die Bevölkerung eingebracht hat.“ Ramharter spricht von einer „Win-win-Situation“ für Leobersdorf.