Die Badenerin Elsa arbeitet als Friseurin. Ihre Familie kommt gebürtig aus dem Kosovo. Elsas größtes Vorbild ist ihre Mutter. „Ich möchte #GNTM werden, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Ich bin der Überzeugung, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will“, behauptet das Model-Talent aus Baden.

Elsa (18) aus Baden will Topmodel werden. Foto: ProSieben, Richard Hübner

Ihr größter Wunsch, den sie hat, war schon immer, „einmal für Victoria’s Secret zu modeln“, sagt Elsa, die sich in ihrer Freizeit gerne schminkt und stylt. „Und ich gehe gerne schwimmen“, ergänzt sie.

„Meine Freundinnen schätzen an mir, dass ich ehrlich und direkt bin. Ich bin immer für meine Freunde da.“ Was ist der Geheimtipp in ihrer Heimat – was muss man gesehen haben? Dazu Elsa: „Wenn man in Drenica im Kosovo ist, muss man unbedingt nach Prekaz fahren, um sich anzuschauen, was der Krieg angerichtet hat.“

In Folge 3 von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ musste Elsa vor Fotografen-Legende Rankin ihre Persönlichkeit beweisen. Foto: ProSieben, Richard Hübner

Schwan am Kopf als Herausforderung

Bislang ist Elsa sehr erfolgreich unterwegs und hat bereits drei Folgen überstanden. In der Folge 4 am 9. März tauchen die Models in die märchenhafte Welt von „Alice im Wunderland“ ein. Beim Fotoshooting müssen sie sich vor Starfotograf Brian Bowen Smith beweisen. „Heute machen wir ein Beauty-Shooting. Das bedeutet, die Models werden sehr nah fotografiert. Es geht um einen besonderen Gesichtsausdruck“, erklärt Weltstar Heidi Klum, die der erfolgreichen Sendung ihren Namen gibt. Beim Shooting erschweren zudem extravagante Hüte das Posieren. Elsa zum Beispiel, trägt die Federpracht eines Schwans auf dem Kopf. Wird sie mit dem Kopfschmuck die perfekten Posen vor der Kamera machen können?

„Sehr selbstbewusst, tough und ‚I don’t give a fuck‘“, beschreibt Yannik Zamboni, Mode-Designer der Marke Maison Blanche, den Walk, den er von den Kandidatinnen erwartet. Doch dieser will geübt sein: Am Tag vor der Fashion-Show besucht der Designer gemeinsam mit Heidi die Models in der Villa und gibt ihnen Tipps für den perfekten Auftritt. Zum Walk am Entscheidungstag geht es in einen der bekanntesten Bahnhöfe der Welt: die Union Station in Downtown Los Angeles. Wer meistert den schwierigen Walk und für wen heißt es „Endstation“?

Die 18. Staffel des Erfolgsformats läuft immer donnerstags, 20.15 Uhr auf ProSieben und ZAPPN.

