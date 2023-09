Stolz auf die Zahlen von „Baden mobil“

Vor genau einem Jahr startete die Stadt Baden gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360° das Verleihangebot Baden mobil, das seit April dieses Jahres komplett ist. Vorigen Montag präsentierten Bürgermeister Stefan Szirucsek, Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Martin Schmutz (ÖBB) die erfreuliche erste Bilanz.

Ausgewertet wurden die Nutzungszahlen vom Start im September 2022 bis Ende Juli 2023. In diesem Zeitraum wurden 28.712 Ausleih-Vorgänge verzeichnet, davon alleine die E-Roller mit 28.029. Die E-Scooter Verleihzeit gesamt betrug 3.676 Stunden. Insgesamt legten die E-Scooter 66.159 Kilometer zurück. Die durchschnittliche Nutzungsdauer der (E-)Trekking/Mountainbikes aus der Bike Lounge betrug 6 Stunden. Die Citybike Sharing-Nutzungsdauer war im Durchschnitt 40 Minuten lang. Die insgesamt gefahrene Distanz bei Rail & Drive betrug 31.527 Kilometer und der Durchschnitt 102 Kilometer.

Einig war man sich, dass die „Kombination aus flächendeckender Verfügbarkeit, einem breiten Fahrzeugangebot sowie der benutzerfreundlichen zentralen wegfinder App“ sich „als gut durchdachtes Konzept“ erwiesen habe. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP): „Die Zahlen belegen, dass das innovative Mobilitätsangebot, das wir gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360° in Baden umgesetzt haben, dem Bedürfnis der Menschen nach einer individuellen, rasch verfügbaren Mobilitätslösung entspricht und im Trend liegt.“

Der Bürgermeister zeigt sich „sehr zufrieden, dass wir dieses flächendeckende Angebot reibungslos umsetzen konnten.“ Mit dem Team von ÖBB 360° habe man „einen professionellen Partner an unserer Seite, mit dem es eine hervorragende Zusammenarbeit gibt“, lobt er.

Man habe „das passende Mobilitätspaket geschnürt“, sagt Martin Schmutz, Leiter Vertrieb & Neue Services ÖBB-Personenverkehr AG. „Besonders die Strecke vom beziehungsweise zum Bahnhof war bei den Nutzern beliebt. Er wurde in seiner Rolle als Mobilitätshub gestärkt. Wir sind davon überzeugt, dass die Begeisterung für das integrierte Mobilitätsangebot weiter zunehmen wird.“

Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) ist ebenso überzeugt: „Das erste Jahr Baden mobil beweist, dass wir mit unserem flexiblen Mobilitätspaket auf den richtigen Zug aufgesprungen sind. Das flächendeckende Verleihangebot macht vielen Menschen das Öffi-Fahren noch schmackhafter und hält auch unseren Klimakurs auf Schiene.“ Sie ist überzeugt, dass „kein Euro aus dem Fenster geworfen“ werde.

Szirucsek freut sich auch, dass man klare Regeln in der Benutzung der E-Scooter auferlegt habe, sodass es keine Probleme wie in Paris oder Wien gebe.

Die Akkus halten bei den E-Rollern 150 Kilometer lang. Sie werden von den 5 Tag und Nacht im Einsatz befindlichen Mitarbeitern immer wieder ausgetauscht, sodass alle 70 Scooter immer aufgeladen sind.

In der ersten Phase des Verleihangebots gingen seit September 2022 E-Scooter, E-Autos sowie der Shuttledienst an den Start.

Mitte April feierten heuer die mit Mountainbikes, E-Mountainbikes und E-Trekkingbikes ausgestattete Bike Lounge am Brusattiplatz sowie die im Stadtgebiet verfügbaren Citybikes und E-Citybikes ihre Premiere.

