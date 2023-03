Tchibo-Chefs als Verkäufer in Badener Filiale

Die Tchibo-Geschäftsführung lud alle Shops österreichweit zum Ideen-Wettbewerb ein. Die Gewinnerteams durften sich auf einen freien Tag für Teambuilding-Aktivitäten freuen, denn das Tchibo Management übernahm an diesem Tag mit der jeweiligen Gebietsverkaufsleitung das Tagesgeschäft.

Kürzlich begrüßte in der Badener Filiale Geschäftsführer Erik Hofstädter die Kundschaft: „Dieser Tag hat uns einmal mehr gezeigt, dass Freude, Kundennähe und Teamwork hinter dem Erfolgsgeheimnis von Tchibo stehen“, sagt er danach. Ob als Barista an der Kaffee-Bar, im Verkaufsgespräch am Non Food-Regal oder an der Kassa – die Chefs packten vom Aufsperren bis zum Kassenschluss tatkräftig mit an.

Führungskreis übernimmt die Filiale: Hier bedient Geschäftsführer Erik Hofstädter eine Kundin. Foto: Tchibo, Klaus Titzer

