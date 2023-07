Schloss Kottingbrunn wird sicherer

Der Brand im Jahr 2018 hat den Gemeindeverantwortlichen, allen voran Bürgermeister Christian Macho, ÖVP, sehr zu denken gegeben. Zwar verlief der Brand damals glimpflich, verletzt wurde niemand, aber seit damals gibt es Überlegungen, für den Fall des Falles besser gewappnet zu sein. Ein Konzept wurde ausgearbeitet, um einerseits alle elektrischen Leitungen zu erneuern und Brandmelder in jedem Raum einzubauen. „Das ist bei der Raumsituation eine gewisse Herausforderung“, verweist Macho auf die Stuckdecken und die hohen Räume. Neben dem Festsaal, der jetzt als Ausweichbüro für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dient, in deren Amtsräumen gerade gearbeitet wird, befindet sich ein kleiner Raum. Hier führt südseitig von Außen eine bestehende Stiege bis in den ersten Stock. Diese soll zur zweiten Fluchtstiege umgebaut werden.

Wolfgang Machein, Chef der Kottingbrunner Betriebsgesellschaft und Bürgermeister Christian Macho auf der Treppe, die zur Fluchtstiege ausgebaut wird. Foto: Judith Jandrinitsch

Ein Fenster gibt Ausblick auf den Wassergraben und den Schlosspark sowie die besagte Treppe. Neben dem Fenster wird durchgebrochen und eine Tür eingebaut, „das Fenster wird quasi zur Fluchttüre, die Stiege wird entsprechend verlängert, damit man sie als Fluchtstiege benutzen kann“, erläutert Macho. Zur Erneuerung der Elektrik gehört auch, die Kamine und Steigflächen zu schließen, die einen Brand durch den Luftdurchzug, der in ihnen zirkulieren kann, noch zusätzlich befeuern. Auch einige Mitarbeiter bekommen im Zuge der Adaptierungsmaßnahmen neue Büros - etwa das Team rund um den Amtsleiter. „Es geht darum, Arbeitsabläufe zu vereinfachen“, sagt Macho. Das Bürgerservice hingegen übersiedelt in das Erdgeschoß in die ehemaligen Räume der Schlossapotheke. Der Weg neben dem Schlossgraben von der Brücke bis entlang des Schlosses wurde aufgegraben, hier wurde die die Fernwärmeleitung verlegt. „Die neuen Platten für den Außenbereich und die Übersiedelung des Bürgerserviceses soll bis Herbst vonstatten gehen“, sagt Macho. Auch die Holzbrücke wurde durch eine neue Stahlkonstruktion komplett ersetzt. „Es wäre gleich teuer gekommen, die rund 30 Jahre alten Träger im Auflagebereich zu sanieren“, erläutert der Bürgermeister. „Sie waren einfach schon komplett durchgefault.“

Spektakulär: Mit Hilfe eines riesigen Krans wurde die neue Brücke aus Stahl an die Stelle der alten Holzbrücke gehoben. Foto: Marktgemeinde Kottingbrunn

Der gesamte Austausch der Brücke wurde plangemäß innerhalb einer Woche abgewickelt. Die intakten Teile der Hauptträger wurden der Stadtgemeinde Bad Vöslau für die Errichtung einer Radwegbrücke über den Wr. Neustädter Kanal im Bereich der Flugfeldstraße/Eichengasse zur Verfügung gestellt. Die neue Brücke wurde vorab im Werk der Kottingbrunner Schlosserei Plank zusammengebaut und mit Hilfe eines Krans noch am selben Tag an ihren Platz gehoben. Das Geländer der neuen Brücke orientierte sich an der Optik der Vorgängerbrücke. In die Konstruktion integriert wurde neben anderen Leitungen auch der neue Fernwärmeanschluss des Wasserschlosses. Durch den Anschluss an das Naturwärmenetz wird das Wasserschloss zukünftig mit erneuerbarer Energie aus dem Biomasseheizwerk in Bad Vöslau beheizt.

Gerade werden die Räume der ehemaligen Schlossapotheke saniert. Hierher übersiedelt das Bürgerservice. Foto: Judith Jandrinitsch

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Marktgemeinde Kottingbrunn in die Sanierungsarbeiten beträgt drei Millionen Euro. Rund eine Million Euro kommt als Förderung vom Land Niederösterreich. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres sollen alle Mitarbeiter in ihre sanierten Büros übersiedeln.