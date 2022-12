Traiskirchen: Tresor mit Scheibtruhe weggebracht - Hinweise erbeten

Werbung

Der Einbruch ereignete sich am 7. Dezember zwischen 16.10 Uhr und 18 Uhr in der Karl Luyderer Straße. Die Täter gelangten auf bislang unbekannt Weise auf das Grundstück und brachen mit einem Schraubendreher das Fenster ins Schlafzimmer auf. Im Schlafzimmer befand sich direkt neben dem Fenster ein Tresor, welcher über das Fenster herausgehoben und in eine Scheibtruhe verfrachtet wurde, die dem Hausbesitzer gehört.

Der gestohlene Safe wurde auf diese Weise über die Garageneinfahrt abtransportiert, und zwar bis in die angrenzende Walther von der Vogelweidestraße 13. Hier wurde der Tresor vermutlich in ein Täterfahrzeug umgeladen. Im Tresor befanden sich Briefmarken und Schmuck. Bei dem nicht verschraubten Tresor handelte es sich um ein Standardmodell. Täterhinweise an die PI Traiskirchen unter 059133-3313.

