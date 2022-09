Schulen im Bezirk Baden im Visier von Einbrechern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Freitagnachmittag wurde der Zubau zur Volksschule Pfaffstätten mit einem fröhlichen Fest gefeiert.

Einziger Wermutstropfen: Die Schule hatte in der Nacht zuvor Besuch von ungebetenen Gästen. Unbekannte hatten sich Zutritt zur Schule verschafft und Kleidungsstücke, die im Hortbereich aufbewahrt werden sowie Bargeld gestohlen. Das ist aber nicht der einzige Vorfall dieser Art.

„Seit Juli dieses Jahres ist es im Bezirk Baden zu insgesamt 11 Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen gekommen.“

Chefinspektor Günther Skrianz

Chefinspektor Günther Skrianz, Fachbereichsleiter Kriminalität des Bezirkspolizeikommandos Baden erläutert: „Seit Juli dieses Jahres ist es im Bezirk Baden zu insgesamt 11 Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen gekommen. In diesem Zusammenhang wird in alle Richtung derzeit intensiv ermittelt.“ Bezirkspolizeikommandant Oliver Wilhelm fügt hinzu, dass die Vorgehensweise der Täter unterschiedlich sei und „von Aufbrechen etwa von gekippten Fenstern bis zum ‚einsperren lassen’ reicht“.

Bei den betroffenen Bildungseinrichtungen handelt es sich um Kindergärten, Volksschulen, Gymnasien, eine Neue Mittelschule, eine HLA und zwei Bundesinstitute für Sozialpädagogik (BISOP).

Die Einbrecher waren überwiegend in der Stadt Baden aktiv, je einmal in Pfaffstätten, Gainfarn, Traiskirchen und Ebreichsdorf.

Skrianz merkt an: „In diesem Zusammenhang ersucht das Bezirkspolizeikommando Baden unter der Rufnummer 059133-3300-305 um Hinweise, sollte jemand im Nahbereich von Bildungseinrichtungen verdächtige Wahrnehmungen machen.“

