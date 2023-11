Neuer BILLA in Oberwaltersdorf setzt auf Regionalität und Frische

Nach rund sechs Monaten Umbauzeit öffnete der BILLA in Oberwaltersdorf am 24. Oktober seine Türen für die Kundinnen und Kunden. Der Markt beeindruckt nach der Modernisierung mit einer hellen Glasfassade und modernem Design. Auf 1000 m² Fläche erwartet die Besucher eine große Auswahl an frischen, saisonalen und regionalen Produkten. Mit 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden auch zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Kunden profitieren von individuellen Aktionen und wöchentlich wechselnden Extrem-Aktionen. Der Frischebereich bietet saisonales Obst und Gemüse sowie viele regionale Produkte. BILLA legt Wert auf Solidarität und Nachhaltigkeit. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, aber noch genießbar sind, werden gespendet. Der Markt in Oberwaltersdorf betreibt energieeffizient und umweltfreundlich, indem er Grünstrom aus Österreich nutzt, LED-Beleuchtung einsetzt und Abwärme zur Beheizung verwendet. Dadurch ist der Markt CO2-neutral.