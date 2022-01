„Gerade älteren, körperlich Beeinträchtigten sowie kranken Menschen fällt es nicht so leicht, ihren Christbaum zu entsorgen. Hier helfen wir sehr gerne aus“, sagt Gemeinderat Andreas Goldberg, NEOS. Am 16. Jänner kommen die NEOS vorbei und entsorgen den abgeschmückten Baum. Anmeldung: Eine WhatsApp an 0660 92 55 0 22 oder Anmeldung über

www.wirsindebreichsdorf.eu