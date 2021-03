„Es hat sich ergeben, dass auch in der Stadt Baden Impftermine in Arztpraxen ausgefallen sind“, erklären ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek und Grünen-Vizebürgermeisterin Helga Krismer heute in einer Aussendung. „Daher haben wir uns spontan dazu entschlossen, die ab 25. März geplante Impfstraße schon früher auf die Beine zu stellen, um diese Menschen aufzufangen und ihnen eine rasche Immunisierung zu ermöglichen.“

Die Rückmeldungen bezüglich dieser „Generalprobe“ fielen genauso positiv aus, wie schon hinsichtlich des Teststraßenbetriebs. „Wir sind sehr stolz auf unsere Teams, die diese Service-Einrichtungen der Stadt so professionell auf die Beine stellen. Ein großes Dankeschön an alle, die unseren Gedanken ,Füreinander Baden‘ aktiv leben und dazu beitragen, dass wir diese Pandemie gemeinsam meistern“, schwärmen Szirucsek und Krismer unisono.

Die Impfstraße in der Sport- und Veranstaltungshalle ist ab 25. März zu folgenden Zeiten geöffnet:

Donnerstag 8 – 20 Uhr

Samstag 14 – 20 Uhr

Sonntag 9 – 17 Uhr

Anmeldungen können über www.impfung.at vorgenommen werden. Welche Personengruppen sich dafür aktuell anmelden können, kann ebenfalls dort abgefragt werden.