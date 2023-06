Der Hofladen in Bad Vöslau startet durch

In Bad Vöslau beginnt mit dem Hofladen auch ein neuer Weg zu einer gesunden Ernährung und der Art und Weise des regionalen Einkaufens. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Das Credo: Gesundheit, kurze Einkaufswege und eine biologische, grüne Nachhaltigkeit werden damit geschaffen.

Das Credo von dem Hofladen-Chef Robert Nibbelink: „Wir werden Naturverbundenheit und Regionalität aktiv und bewusst in unser Geschäft bringen und mit allen unseren Produkten anbieten.“ Es gibt ausschließlich regionale Ware je nach Saison. 900 Produkte, die von 40 Lieferanten stammen, sind im Hofladen erhältlich. Nibbelink hat sein Leben auch der Naturverbundenheit und schon länger den Kräutern gewidmet. Er ist nämlich auch der Leiter des Kräutergartens in Bad Vöslau, zu dem auch viele Besucher und Schulklassen kommen. Alles wird regional und saisonal angebaut und auch geerntet. Besonders die Kinder sind bei allen hautnahen Erlebnissen in der Natur begeistert.

Breit gefächertes Produkt-Sortiment

Von Käse über Wurst bis zu Obst und Gemüse sowie diversen Speisen im Glas reicht die Produkt-Palette. „Wir legen Wert darauf, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Altersübergreifend gleichermaßen für Pensionisten wie für junge Menschen.“

Zum Einjahresfest gab es eine Vielzahl nachhaltiger und veganer Produkte, die die Besucher ausprobieren konnten. Außerdem gab es auch lokale Weine und Biere von heimischen Herstellern. Foto: VÖWI

Die Nachhaltigkeit geht weiter: Obst und Gemüse, das nicht mehr ganz frisch ist, wird zu den Bauern gebracht und weiter etwa zu Marmeladen und Mus verarbeitet. Bewahrheitet habe sich laut Nibbelink die Ehrlichkeit jedes einzelnen Gastes, der mit Bankomat und an den Markttagen auch bar bezahlen kann. Das Interesse der Bevölkerung sei groß.

Expansion nach Sooß und St. Veit geplant

Jeden Tag kaufen bis zu 50 Kunden im Hofladen wie beim beliebten, traditionellen Greißler, und somit nicht in den Supermarkt-Großketten, ein. Mit diesem Erfolg im Sinne der Nachhaltigkeit werden weitere Kreise gezogen. Eine „sanfte Expansion“ nach Sooß und St. Veit (Stadtgemeinde Berndorf) steht in Planung.