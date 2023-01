Baden wird digital: Stadtmarketing startet neue App

Der Verein Stadtmarketing Baden hat eine traditionsreiche Geschichte. Ursprünglich hatten sich vor Jahrzehnten bereits Unternehmer in Baden zusammengeschlossen, um gemeinsame Werbeaktionen hier zu starten. Das möchte nun auch das Team rund um Ulli List weiterführen – „den Wirtschaftsstandort stärken und die Kaufkraft hier in Baden halten, um unseren Kunden ein schönes Einkaufserlebnis in einer belebten Innenstadt mit vielen, verschiedenen Geschäften, Gastronomie und Kultur bieten zu können“. Ihr jüngstes Projekt ist nun die App „Baden plus“.

Bereits vor einigen Jahren wurde in Baden durch den Verein Stadtmarketing Baden, unter der damaligen Führung von Carmen Jeitler-Cincelli, ein Bonifikationssystem – die Baden Bonus-Card – eingeführt, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Die App „Baden plus“ ist nun einerseits eine technische Weiterentwicklung des bestehenden Baden Bonus-Card-, bzw. Baden Gutschein-Systems und andererseits auch eine bedeutende Erweiterung desselben. List: „Sie bietet im Vergleich zur bestehenden ‚Plastikkarte‘ wesentlich mehr Funktionalitäten.“ Die physische Karte erschien nicht mehr zeitgemäß. „Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist die App ‚Baden plus‘ ein wichtiger Schritt in die weitere Digitalisierung von Baden.“ Online geht die neue App am 1. Februar und ist ab dann im App-Store sowie Google Play Store verfügbar.

App für Mitglieder des Stadtmarketings kostenlos

List bedankt sich bei den Partnern der Stadtgemeinde Baden, dem Land NÖ (NAFES Förderungsprogramm) und der Volksbank Baden, vertreten durch Martin Heilinger, der ohne zu zögern bei der Umsetzung unterstützt hat. „Durch die Unterstützung unserer Partner war es uns möglich, die App für alle Stadtmarketing-Mitglieder in diesem Jahr kostenfrei umzusetzen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die Unterstützung für Unternehmer durch zielorientierte Marketing-Maßnahmen, die den Standort unterstützen, besonders wichtig“, weiß List. Für die Kunden sei ein Bonussystem ein großer Vorteil, da es so besser möglich sei, kostensparender einzukaufen und dabei alles im Blick zu behalten.

Stadtchef Stefan Szirucsek (ÖVP) ist davon überzeugt, dass das Einkaufserlebnis in Baden durch die neue Baden-plus-App noch attraktiver wird: „Sie macht das große Angebot der Stadt sichtbar und stärkt die Kundenbindung und damit den Standort Baden. Diese Initiative trägt dazu bei, die Kaufkraft in der Region zu halten. Ich danke allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit.“ Auch Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) gratulierte der Stadt und dem Stadtmarketing Baden zur neuen App. „Als Land Niederösterreich ist es uns wichtig, die Digitalisierungsbestrebungen in unserem Bundesland bestmöglich zu unterstützen.“

„App“solute Bereicherung

