SolarButterfly World Tour heute in Baden

Der SolarButterfly ist ein weltweit einmaliges Konzept: ein komplett autarkes Tiny House, dessen 120m2 Solarzellen sich teils auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings. Diese versorgen die Batterien des Elektroautos in Form eines Tesla Model X mit Strom, das den SolarButterfly täglich bis zu 200 km weit zieht. Das eigens von der Hochschule Luzern entwickelte Gefährt wurde zudem zum größten Teil aus sehr leichtem und neuartigem Ozean-Kunststoff gefertigt, der aus rezyklierten PET-Flaschen besteht, die aus dem Meer gefischt wurden.

Umweltpionier zeigt, wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit gelebt werden können

Der Verantwortliche ist dabei kein Unbekannter: Der Schweizer Klimapionier Louis Palmer umrundete bereits vor 15 Jahren als erster Mensch mit einem selbst gebauten Elektrofahrzeug („solartaxi“) die Erde und wurde für sein Engagement von der UNO mit dem Titel „Champion of the Earth“ ausgezeichnet.

Mit dem SolarButterfly ist es Louis Palmer nun gelungen, erneut auf kreative Art und Weise auf seine Anliegen aufmerksam zu machen und Menschen auf der ganzen Welt für den Klimaschutz und einen nachhaltigeren Lebensstil zu sensibilisieren und zu begeistern.

Im Rahmen der Welttournee des SolarButterflys, die bereits im Vorjahr in der Schweiz begann und sich insgesamt über 4 Jahre, 6 Kontinente und 90 Länder erstreckt, besucht dieser nun auch am Mittwoch den 26. April Baden bei Wien. In enger Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), den Energieexperten von im-plan-tat und dem Energiereferat der Stadtgemeinde Baden werden innovative Projekte betreffend Erneuerbare-Energie, Energiegemeinschaften, Elektromobilität und Klimaschutz vorgestellt. Auch Baden hat schon eine Energiegemeinschaft gegründet und geht demnächst in den Pilotbetrieb.

Vorbeikommen lohnt sich – Interessierte können sich im Rahmen der einzelnen Veranstaltungen aus erster Hand über Möglichkeiten, ihren Alltag ein klein wenig nachhaltiger zu gestalten, informieren. Klimapionier Louis Palmer wird um 18.30 Uhr im Arnulf Rainer Museum seinen Vortrag halten.

Partner der SolarButterfly Tour:

Die Kosten für das Projekt werden gedeckt über Crowdfunding und Sponsoren, darunter LONGi, maxon, ELMA, Brugg Group, EnergieSchweiz, myclimate, 3A Composites Core Materials, Geser Fahrzeugbau, Komax, Kyburz, Hochschule Luzern HSLU, OPES Solutions, Schindler, 3A Composites Mobility, Lucerne Business Development, Rinderknecht Küchenbau, OceanSafe, Jim&Jim und Studer Innotec.

Der SolarButterfly von oben aus gesehen. Foto: solarbutterfly

