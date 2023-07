Wo es das beste Eis im Bezirk Baden gibt

Der Eissalon Fratelli bietet in Bad Vöslau und Berndorf 32 verschiedene Eissorten an. Der absolute Renner sind heuer die Sorten Cremeschnitte, Vanille, Erdbeere, Schoko und Traube. Auch die neuen Sorten Cocoberry, Apfel-Zimt, Kinder Bueno, Himmelblau, Oreo, Joghurt-Maracuja und Feige finden reißenden Absatz. Selbst Diabetiker werden eismäßig verwöhnt, und zwar mit Vanille, Schoko und für Allergiker gibt es köstliche Fruchtsorten (auch laktosefrei).

Fratelli-Inhaber Alberto Nushi kam 1997 als Flüchtling mit 23 Jahren vom Kosovo nach Österreich, wo er durch Zufall bei einer Firma das Zubereiten von Eis erlernte. Mittlerweile beschäftigt er während der Sommermonate 30 Angestellte. 2008 eröffnete er in Berndorf eine Filiale, die 2022 komplett neugestaltet wurde. Seitdem werden seine Gäste sogar mit abkühlendem Wasserdampf auf der Terrasse verwöhnt. Seit 2018 gibt es auch ein Speiserestaurant im selben Gebäude. 2021 wurde die Filiale in Bad Vöslau eröffnet. Die NÖN-Reporterin verkostete das Cremeschnitten-Eis, das Ergebnis: Das Cremeschnitten-Eis schmeckt milchig, cremig und so richtig nach einer süßen, köstlichen Cremeschnitte. Besonders gut schmeckt es in Kombination mit Eiswafferl. Eine Kugel Eis kostet samt Tüte 1,80 Euro, ab 2 Kugeln 3,40 und jede weitere Kugel 1,30 Euro.

Paul Nushi vom Ebreichsdorfer Eisgeschäft Garibaldi Foto: Thomas Lenger

In Ebreichsdorf bereitet sein Großcousin Paul Nushi mit seiner Familie köstliches Eis zu. Im April 2010 hat er am Hauptplatz in Ebreichsdorf den Eissalon Garibaldi eröffnet. Seither ist er vor allem in den Sommermonaten beliebtes Ausflugsziel bei Jung und Alt. „Die beliebteste Eissorte ist und bleibt Vanille“, erklärt Paul Nushi von Eissalon Garibaldi. Besonders beliebt sind in Ebreichsdorf aber auch die Sorten „Cookies“ und an so heißen Tagen wie derzeit „Zitrone“. Der Test bestätigt den Trend. Cookies ist ein Traum, viele Schokokeksstückchen, die perfekt mit dem Vanilleeis verschmelzen - auch auf der Zunge der Tester. Paul Nushi betreibt auch das gleichnamige Eisgeschäft in Traiskirchen. Die derzeitigen tropischen Temperaturen locken aber nicht zwangsläufig mehr Kunden ins Geschäft. „Die Leute kommen eher am Morgen und am Abend, wohl, um der größten Hitze zu entgehen“, sagt sein Sohn. Eine Eiskugel kostet 1,70 Euro.

Eis mit Yuzu-Likör

Im wohl ganzen Bezirk bekannt ist der Eissalon Eis Peter in der Badener Fußgängerzone. Seit mehr als 35 Jahren steht er für höchste Qualität rund um die Kunst des Eismachens. In der Beethovengasse 1 in der Badener Innenstadt wartet Geschäftsführerin Doris Resch sowohl mit den klassischen, als auch extravaganteren Sorten auf. Das verkostete Maracujaeis, sowie der Klassiker Stracciatella, überzeugen auf voller Linie. Dass qualitativ nur die hochwertigsten Zutaten verwendet werden, ist wohl unbestreitbar. „Wir haben heuer auch eine Kooperation mit dem Badener Unternehmen In Schnaps Baden. Inhaber Simon Alber hat einen Yuzu-Likör, den Yucello auf den Markt gebracht. Dafür benötigt er allerdings nur den Schalenabrieb der Yuzu-Früchte. Wir dürfen den Saft der Yuzus verwenden und machen daraus jetzt unser neues Yucello-Limone-Eis“, erzählt Resch. Da die Yuzu eine Kombination aus Mandarine und Zitrone ist, sei die Eissorte vor allem bei der derzeitigen Hitze eine willkommene Erfrischung. Eine Eiskugel bekommt man für 1,90 Euro.

Neuübernahme in der Badener Wassergasse

Neu übernommen wurde der Eissalon in der Wassergasse in Baden. War der Eisladen vorher in italienischer Hand, wird er jetzt von Saban Kurtisi geführt. In dritter Generation macht der gebürtige Slowene Eis und hat viele kreative Ideen für neue Eiskreationen, wie beispielsweise Lavendel-Zitrone, weiße Schoko mit Pistazien, Wassermelone oder Ingwer-Pfirsich mit Rose. Dieser Tage gehen eigentlich alle Sorten gut, auch die Klassiker wie Erdbeer oder Schokolade gehen immer. Rund 100 Liter Eis werden an einem heißen Spitzentag verspeist.

Saban Kurtisi hat den Eissalon in der Wassergasse neu übernommen. Foto: Sandra Sagmeister

Gleich im Nachbarort Pfaffstätten gelegen findet sich der Eissalon Zakini, der ebenso über die Gemeindegrenzen hinaus beliebt ist. Gerade bei jenen, die etwa einen Radausflug in der Weinregion machen, bietet sich Zakini als guter Rastplatz an. Entweder macht man es sich auf einer der Bänke unter den Bäumen auf dem kleinen Platz vor dem Geschäft gemütlich, oder setzt sich in den hauseigenen Innenhof des Salons. „Wir betreiben unseren Eissalon nun seit bereits über 15 Jahren. Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Eisgeschäft zu besitzen“, sagt Inhaberin Smiljana Pejkovic. Und die Leidenschaft macht sich bemerkbar, gerade auch in der Kreativität der verschiedenen Sorten. So bietet Zakini etwa Granatapfeleis an, oder auch eine Sorte mit Whiskynote. Über zweitere traute sich der Tester dann doch nicht drüber, am klassischen Zitroneneis gab es aber jedenfalls nichts auszusetzen. Frisch, cremig und nicht zu süß - perfekt passend für die Hitzewelle. Regelmäßig bestellt werden auch aufwendige Eistorten, die ganz nach Wunsch gefertigt werden. 1,70 Euro kostet eine Kugel Eis bei Zakini.