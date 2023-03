Pfaffstätten: Ortschef erlaubt wieder Musik bis 23 Uhr im Weingarten

Die ursprüngliche Resolution, die das Abspielen elektronischer Musik bzw. die Veranstaltung sonstiger Lärm erregender Freizeitaktivitäten im Grünlandbereich von Pfaffstätten verbietet, wurde in der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020 beschlossen. Argumentiert wurde damals mit ökologischen Interessen. Die Tierwelt in den sensiblen Natura 2000 Schutzgebieten in den Weinbergen hätte ein Anrecht darauf, ihr Habitat in Ruhe genießen zu können. Seit 2020 war elektronische Musik bei diversen Veranstaltungen bis längstens 21.30 Uhr erlaubt. Seit der Gemeinderatssitzung vom Dienstag, 21. März, darf aber wieder bis 23 Uhr gespielt werden.

Bürgermeister Christoph Kainz verteidigt Resolutionsänderung

Als Beispiele für solche Veranstaltungen wurden das Osterfeuer der Jungen ÖVP angeführt oder die Genussmeile im Herbst, die sich entlang des Wasserleitungsweges von Mödling bis Bad Vöslau erstreckt. „Es muss ein begründetes öffentliches Interesse vorhanden sein, damit bis 23 Uhr diese Musik gespielt werden darf“, erläutert Ortschef Christoph Kainz, ÖVP. Pfaffstätten dürfe bei der Genussmeile nicht gegenüber anderen Weinorten ins Hintertreffen geraten, „wenn die Besucher nur jene Standorte aufsuchen, wo elektronische Musik abgespielt wird“, sagt Kainz.

Anders sehe es bei den Heurigenbetrieben aus, die einen Stand im Grünlandgürtel von Pfaffstätten haben. „Buschenschankbetriebe dürfen maximal drei Stunden lang an einem Stück elektronische Musik abspielen.“ Dabei gehe es vor allem darum, Musikern wie etwa Gitarristen zu ermöglichen, ihre Musik so zur Geltung zu bringen, sodass sie auch gehört wird. Live-Auftritte von Musikern während genehmigter Buschenschankbetriebszeitenzeiten sind auf die Dauer von drei Stunden und mit zeitlicher Einschränkung zwischen 9 Uhr bis maximal 19 Uhr zu genehmigen. Von einem „Halligalli“ die ganze Nacht über könne daher keine Rede sein.

Wer im vorigen Jahr den pinken Hinweisschildern folgte, konnte auf dem Wasserleitungsweg nicht in die Irre gehen. Foto: Christoph Dworak

SPÖ kontert scharf

Anders sieht die Sachlage Gemeinderat Marcus Ebert, Vorsitzender der SPÖ Pfaffstätten. Er kritisierte während der Sitzung mit einer langen Wortmeldung die Abänderung der Resolution. „Heute will die ÖVP die erste schwammige Aufweichung beschließen, damit das Osterfeuer so lange wie möglich dauern kann, im Herbst wird die Genussmeile dann wieder zur Partymeile und schlussendlich werden wir dann wieder beim Techno-Sonntag in den Weinbergen landen.“ Ebert verwies darauf, dass die Weinberge „ein wunderschönes Naherholungsgebiet sind und sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Mitten in einem Natura 2000 Schutzgebiet kann man gleich vor der Haustüre die Ruhe genießen“.

Mit der im Dezember 2020 beschlossen Resolution habe sich die Marktgemeinde endlich einmal für wirklichen Naturschutz eingesetzt. Durch die massive Lärmreduktion sei die Situation für die Tiere wieder besser geworden und für die Menschen sei dieses Gebiet endlich wieder zum Naherholungsgebiet geworden. „Jetzt kommt man zur glorreichen Erkenntnis, dass man diese gute Resolution aufweichen will. Jetzt will man die Möglichkeiten bieten wieder mehr Lärm in dieses schöne und ruhige Gebiet zu bringen.“ Die große Frage, warum eine Änderung notwendig ist, bleibt für die SPÖ unbeantwortet. „Eine Anpassung für Veranstaltungen im öffentlichen Interesse kann diskutiert werden, eine Verlängerung bis 23 Uhr ist aber sehr übertrieben und auch fraglich, wie weit das notwendig ist“, merkt Ebert an.

Die Frage, auf welcher Basis die Entscheidung getroffen wird, welche Veranstaltung im öffentlichen Interesse liegt, bewegt auch die Grünen. Für deren Gemeinderätin und Vorsitzende des Umweltausschusses Elisabeth Rigler passt es nicht zusammen, „dass der Bürgermeister alleine entscheidet, welche Veranstaltung im öffentlichen Interesse ist und welche nicht“. „Man weicht eine Bestimmung auf, die ein Naturschutzgebiet betrifft. Der Natur ist es Wurst, ob die Veranstaltung im öffentlichen Interesse liegt oder nicht“, so Rigler. Außerdem sei der Wunsch nach einer Resolutionsänderung überfallsartig gekommen. Für die Grünen ist damit klar, „dass es eigentlich nur darum ging, neue Rahmenbedingungen für das Osterfeuer zu schaffen, das von der Jungen ÖVP veranstaltet wird“.

Resolution mit Stimmenmehrheit der ÖVP beschlossen

Das hat Bürgermeister Christoph Kainz auch nie in Abrede gestellt. „Wer den Hörsteinplatz kennt, weiß, dass man ohne elektronisch verstärkte Musik da oben nicht weit kommt. Das Osterfeuer ist eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung, die an die 1.000 Menschen besuchen. Wer diese Veranstaltung nicht mag, muss sie ja nicht besuchen.“ Kainz wehrt sich gegen den Vorwurf, die Weinberge laut beschallen lassen zu wollen. „Wir haben die Resolution lediglich in zwei Punkten geändert. Damit ist es so wie bis jetzt nicht möglich, einfach Party im Naturschutzgebiet zu machen.“ Bei der Sitzung haben SPÖ und die Grünen gegen die Abänderung der Resolution gestimmt, die Stimmenmehrheit der ÖVP gab den Ausschlag für die Änderung.

