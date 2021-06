Fußballfest in Trumau .

Heute startet die Fußball-Europameisterschaft. Mit den Corona-Lockerungen ist bei entsprechender Einhaltung der Auflagen nun doch Public Viewing während der EURO2020 möglich. In Niederösterreich sind 12 Veranstaltungen angemeldet worden. Eines der größten Events findet ab 13. Juni in Trumau im Bezirk Baden statt - im Garten des Weinguts Artner in der Gartengasse 4.