Flammers Einstand bei Silvesterempfang in Bad Vöslau

Es gibt auch politische Neujahrswünsche und Vorsätze für und von einem neuen Bürgermeister. Bürgernähe und überparteiliche Kommunikation stehen auf dem politischen Plan 2023 in Bad Vöslau.

Christian Flammer hat zum ersten Neujahrsempfang als Neo-Stadtoberhaupt in das Rathaus in Bad Vöslau geladen. Gekommen sind mehr als 300 Gäste. Die Gemeinderatsparteien bunt gemischt aller Coleurs, haben die Einladung angenommen. Viele Bürgerinnen und Bürger waren auch im Rathaus. Sie wollten alle den am 15. Dezember gewählten Politiker sehen.

Christian Flammer empfing mit seiner Familie und vielen Glücksbringern alle Gäste. Seine Credos: Bürgernähe und überparteiliche Kommunikation sowie gute Kooperation in der Gemeindepolitik. „Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln“, sagt Flammer.

Der bekannte Bad Vöslauer Journalist und zitate.eu-Herausgeber Hans Böck sieht eine klare neue Dynamik in der frisch geordneten regionalen Politik. „Christian Flammer hat ein Ohr für die Stimmung in der Stadt. Er ist der richtige Mann. Ich sehe den Aufbruch und die neue Dynamik“, ergänzt Hans Böck.

Es wird viele neue Themen geben. Die neue Zentrumsneugestaltung, die Kindergärten und Schulen haben für Flammer und sein Team höchste Priorität.

