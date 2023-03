Abschied von Eislauf-Saison in Traiskirchen

Die warmen Temperaturen vor zwei Wochen konnten dem Kunsteislaufplatz dank seiner Überdachung nichts anhaben. „Wir haben auch eine starke Kühlanlage und eine starke Eismaschine“, sagt Christian Bauer, Betriebsleiter des Freizeitzentrums Traiskirchen.

Und er hat auch die wichtigen Zahlen parat: 60.946 Besucher waren in der Saison 2022/23 am Eislaufplatz. Der am stärksten frequentierte Tag bisher war Sonntag, 15. Jänner dieses Jahres. 1.466 Gäste waren bis Betriebsschluss am Eis unterwegs. Vor allem Schulklassen gehören zu den treuen Besuchern, wie ein Lokalaugenschein vergangenen Freitag zeigt. Auch, dass der Eislaufplatz in Bad Vöslau diese Saison nicht öffnete, war bemerkbar.

Am Eis selbst drehen gerade zwei Damen ihre Runden. „Wir kommen, wann immer es geht, am Vormittag nach Traiskirchen“, sagt eine der Frauen. Sie lebt in Wiener Neudorf, ihre Freundin kommt aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk. Die Distanz ist nicht groß, die Eisqualität überzeugt einfach. Damit die Qualität passt, dafür sorgt das Eismeister-Team, auch Betriebsleiter Bauer nimmt regelmäßig auf der Eismaschine Platz. Flexibel versucht er, auf die Wünsche der Besucher einzugehen. „Wir haben auch ein ‚Happy Birthday‘ als Musikstück in petto, wenn für jemanden ein Geburtstagsständchen gewünscht wird“, verrät Bauer.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.