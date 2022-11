Eislaufplatz in Bad Vöslau bleibt zu

Ein älterer Herr schlendert langsam am Gelände des Eislaufplatzes vorbei. „Der bleibt heuer zu, das ist wirklich Schade für die Kinder“, sagt er in Richtung neugieriger NÖN-Reporterin, die gerade einen Blick über den Zaun wirft. Die Kühlschläuche sind klar zu erkennen, genauso klar ist, dass keinerlei Aktivitäten im Gange sind, um diesen Zustand zu ändern.

Sportstadtrat Markus Wertek, Liste Flammer, betont: „Gemeinsam mit allen Fraktionen und der Pächterin des Eislaufplatzes wurde beschlossen, den Eislaufplatz heuer nicht in Betrieb zu nehmen. Aufgrund des Klimawandels konnte der Eislaufplatz in den letzten Jahren nur für etwa zwei Monate betrieben werden.“ Der Energiebedarf für diese zwei Monate sei aber enorm.

Die Betreiberin des „Treffpunkt Buffet am Eislaufplatz“ Manuela Birbamer erklärt: „Natürlich ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, andererseits sind die extremen Energiekosten und die immer kürzeren Winter, es ist halt sehr warm, schon schlagende Argumente. Die alternativen Lösungen sind in Ausarbeitung und werden, in Absprache mit der Stadtgemeinde, geprüft.“

Wertek merkt weiter an: „Etwa sieben Prozent des gesamten Stromverbrauches der Stadtgemeinde entfallen auf den Eislaufplatz. Wir alle sind zum Energiesparen aufgerufen worden, um gut über den Winter zu kommen.“ Viele andere Maßnahmen wie z. B. keine Beleuchtung des Harzbergturms oder der Platane im Schlosspark seien auch gesetzt worden – „aber diese Maßnahmen haben mehr Symbolwirkung, als dass diese wirklich den Energieverbrauch reduzieren“. Um den Energieaufwand etwas zu reduzieren, wurde auch eine Überdachung des Eislaufplatzes geprüft. Diese wäre aber auf dem bestehenden Standort nicht leicht umsetzbar.

Auch Prüfungsausschuss hat zu Schließung geraten

Der Stadt geraten, in puncto Eislaufplatz etwas zu tun, hat Stadtrat und Obmann des Prüfungsausschusses Wolfgang Reiterer, SPÖ. „Ich habe als Obmann des Prüfungsausschusses betont, dass der Eislaufplatz rund zehn Prozent des gesamten Energiebedarfs von Bad Vöslau verbraucht. Entweder man leistet sich den Eislaufplatz, oder man strebt eine Generalsanierung an oder man trennt sich von ihm. Also haben wir uns für die heurige Saison dahingehend entschieden, den Eislaufplatz geschlossen zu halten.“ Nicht nur eine Überdachung würde ausreichen„es müssten auch die Kälteschleifen generalsaniert werden“, sagt Reiterer. Nachsatz: „Da müsste man aber tief in die Tasche greifen.“

Sportstadtrat Wertek verweist besonders im Hinblick auf die Kinder auf andere Aktivitäten. „Als Sportstadtrat tut es mir persönlich natürlich weh, dass eine Sportmöglichkeit für diese Wintersaison gerade für die Kinder wegbricht, aber zum Glück haben wir in Bad Vöslau viele andere Möglichkeiten. Gerade in den Sportvereinen werden die Kinder das ganze Jahr über gut betreut und können mit Spaß einen Sport erlernen.“

In Traiskirchen hat der – allerdings überdachte – Eislaufplatz am Nationalfeiertag seinen Betrieb aufgenommen. Christian Bauer, Leiter des Sportzentrums und des Erlebnisbades aqua splashes sagt: „Wir halten am Eislaufplatz fest, nur im März werden wir eine Woche früher als sonst üblich schließen.“

