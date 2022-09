Badener Unternehmen setzt auf PV-Anlage: Chance für Innovation?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die rasant steigenden Energiekosten sind derzeit in aller Munde, und der kommende Herbst wird dies wohl nicht ändern, steht die Heizsaison schließlich noch vor der Tür. Sowohl Bundes- als auch Landesregierung haben Maßnahmen, Stichwort Strompreisbremse, beschlossen, um die Teuerung etwas abzufedern. Mancher eins setzt allerdings bereits länger auf eine autarke Energieversorgung, um die Abhängigkeit von externen Lieferanten abzulegen oder zumindest zu schmälern.

„Die Idee, eine Photovoltaikanlage zu errichten, hatten wir schon lange, wobei damals der Umweltgedanke im Vordergrund stand.“

Johann Schwarzott

So etwa die Badener Einrichtungswerkstätte Schwarzott unter der Leitung von Geschäftsführer Johann Schwarzott. In den letzten Jahren tätigte die Firma einige Investitionen im Bereich Umweltschutz. So wurden etwa die alten Leuchtstoffröhren auf LED-Lampen umgerüstet. Vor zwei Jahren entschied man sich dazu, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach zu installieren: „Die Idee, eine Photovoltaikanlage zu errichten, hatten wir schon lange, wobei damals der Umweltgedanke im Vordergrund stand. Während der Detailplanung stellte sich jedoch rasch heraus, dass sich die Anlage wesentlich schneller als gedacht amortisieren würde“, sagt Schwarzott.

„Ich glaube, dass die jetzige Situation die Energiewende beschleunigen wird.“

Etwa die Hälfte des gesamten Jahresbedarfs an Strom wird somit autark erzeugt. Überschüssige Energie verkaufe man, was bei den momentanen Preisen den positiven Nebeneffekt habe, die Amortisationszeit zu verkürzen. Und auch wenn die derzeitige Situation vielen Menschen im Land Kopfzerbrechen bereitet, sehe Johann Schwarzott durchaus eine Chance in der Krise: „Ich glaube, dass die jetzige Situation die Energiewende beschleunigen wird. Ich denke, dass alle Unternehmen und auch Haushalte, die die Möglichkeit haben, eine Photovoltaikanlage zu montieren, dies möglichst rasch tun sollten.“

Neubauten von Vorteil

Die Wohnung der Badener Studentin Katrin wird zwar nicht mit einer PV-Anlage mit Strom versorgt, ist jedoch ein Neubau und alleine aus diesem Grund energieeffizienter als die meisten Altbauten. Wirkliche Sorgen ob der hohen Kosten für Energie mache sie sich momentan somit nicht, da auch mit der von der Bundesregierung beschlossenen Strompreisbremse den steigenden Preisen entgegnet werden könnte.

„Ich werde jedoch trotzdem versuchen, wie bereits zuvor, ein stromsparendes Verhalten an den Tag zu legen“, meint die Studentin. Die eben schon genannte Strompreisbremse halte Katrin für eine gute Initiative, wenngleich es bei jedem Gesetz auch Schwachstellen geben werde. Etwa, dass der Strompreis mit 10 Cent pro kWh sogar niedriger als im Vorjahr sei, was eine höhere Aufwendung an Steuergeldern bedeutet. Dennoch: „Es wurde schnell gehandelt und verhindert, dass sich die Bevölkerung keinen Strom mehr leisten kann. Das ist natürlich zu begrüßen.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.