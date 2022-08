Baden: Kardinal ehrte Manuel Baghdi

Werbung

Kardinal Christoph Schönborn mit dem Jubelpaar Manuel Baghdi und Andrea Schneider, den Eltern von vier Kindern, sowie Pfarrer Clemens Abrahamowicz vor der Pfarrkirche. Foto: Nadja Tröstl

Eine kleine klerikale Sensation und für viele Besucher der morgendlichen Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St. Stephan die große Überraschung: Kardinal Christoph Schönborn kam persönlich nach Baden, um mit Pfarrer Clemens Abrahamowicz die Messe zu halten und in diesem Rahmen das 20-jährige Ehegelöbnis von Manuel Baghdi mit seiner Frau Andrea Schneider zu erneuern, zu segnen und zu ehren.

Der Badener Kirchenchor umrahmte die Feierlichkeiten in konzertanter Weise. In seiner Predigt betonte der Kardinal die grundsätzliche Gewissheit, dass wir in schweren Zeiten leben, es jedoch Wege aus der Krise gibt.

Einen dieser Wege zeigt und lebt Manuel Baghdi mit seinem Engagement für Flüchtlinge. Seit Jahrzehnten ist er in Kriegs- und Krisengebieten wie in Syrien, dem Libanon, Irak, in Nigeria und der Ukraine, auch auf Reisen zusammen mit dem Kardinal, unermüdlich im Einsatz. Bereits zum sechsten Mal bringt der Wahlbadener nun am 9. September einen von den Badener Bürgern gespendeten Hilfstransport mit Lebensmitteln und weiteren Hilfsgütern mit dem Auto in die Ukraine.

1.515 Euro Spendengelder nach der Messe

Ein großartiges Zeichen der Solidarität: Nach der Sonntagsmesse wurden insgesamt 1.515 Euro von Kirchgängern gespendet. „Wir können die Welt zwar nicht retten oder verändern. Jedoch das, was wir machen können, sollten wir mit aller Kraft machen. Jeder Mensch kann mitwirken und selbst die kleinste Hilfe zählt“, erklärt Baghdi.

Der Spendenaufruf für den nächsten Ukraine-Transport: Besonders benötigt werden Reis, Nudeln, Mehl, Dosen aller Art von Suppen über Tomatensoßen bis zu Linsen, aber auch Waschmittel, Hygieneartikel für Frauen, Männer und Babys und neuerdings für die Kinder auch Mittel gegen Haarläuse.

Im Pfarrheim St. Stephan können die Sachspenden abgegeben werden. Baghdi wird auf der nächsten Fahrt von Dorf zu Dorf durch die Karpaten-Region in der Nähe von Lemberg reisen und alles in Heimen verteilen. Und er gibt selbst aus seiner umfangreichen, jahrzehntelangen Erfahrung in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt zu: „Ja, ich habe Angst.

Die Zuversicht, dass wir in den Händen Gottes sind, ist jedoch größer als meine persönliche Angst. Für uns alle ist wichtig, mit Zuversicht und Mut in die Zukunft zu blicken und mit dem Nachbarn auch zu teilen. Das ermutigt mich.“ Dieser Weg wird von der Badener Pfarrgemeinschaft mit größtem Engagement unterstützt.

