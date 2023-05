Badener Schüler wollen nachhaltig in die Zukunft

Die Klimameile wurde zwar wegen schlechter Wettervorhersage abgesagt, dafür durften die Schüler der Gymnasien Biondekgasse und Frauengasse sowie der HLA Baden ihre vorbereiteten Projekte und Kulturacts zu den Zukunftsthemen Klima, Nachhaltigkeit und Ressourcen aufführen.

Die Volksbank als Sponsor für nachhaltige Schulprojekte stellte die Veranstaltungsräume zur Verfügung. Ensembles der Musikschule Baden und „Dancing-Stars“ vom Daniela Mackh Dancestudio spannten den künstlerischen Rahmen.

„Wir wollen was tun, wir können was tun, wir brauchen euch Entscheidungsträger und Eltern für unsere Zukunft“, lautete die Botschaft der Jugendlichen. Vorgestellt wurden Theatersketches, Klimasongs, eine Upcycling Modeschau, Videos zum nachhaltigen Leben und die Auseinandersetzung vom Kampf der kleinen Boutiquen gegen große Konzerne in der Modewelt. Die Schüler der Frauengasse präsentierten Tempo-100-Aufkleber für die Autobahn.

Der zertifizierte Green Event hat auch beim kulinarischen Angebot vom Badener Foodsharing und den Badener Pfadfindern darauf Wert gelegt, dass „verwenden statt verschwenden“ ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz ist.

Resümee eines bunten, kreativen und ideenreichen Vormittags: Die Badener Jugend ist mutig und warnt zugleich, dass ein rasches Handeln nötig ist, damit auch sie noch eine gute Zukunft haben.

