Erst kürzlich besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Entminungsdienst des Bundesheeres in einem Munitionslager in Niederösterreich. Dabei präsentierte der Leiter des Dienstes, Wolfgang Korner, Funde von Kriegsrelikten aus beiden Weltkriegen und demonstrierte an einer Attrappe die Entschärfung einer 250-kg-Fliegerbombe. Seit 2013 wurden von den Experten des Entminungsdienstes über 265 Tonnen an Kriegsmaterial untersucht, geborgen, abtransportiert und vernichtet.

Usercontent, Bundesheer/Gunter Pusch