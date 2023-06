Enzesfeld-Lindabrunn 16-Jähriger nach Autodiebstahl im Bezirk Baden in Haft

Foto: Erwin Wodicka, Erwin Wodicka

E in 16-Jähriger ist nach einem Autodiebstahl in seinem Heimatbezirk Baden festgenommen worden. Der Jugendliche soll vergangenen Mittwoch die Schlüssel aus einem Lokal in Enzesfeld-Lindabrunn entwendet haben und mit dem im Hof geparkten Pkw davongefahren sein.

Der Besitzer des Wagens hatte Anzeige auf der Polizeiinspektion Hirtenberg erstattet. In der Nacht auf Donnerstag sahen Bekannte des Besitzers den Wagen in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) und hielten den Lenker laut Polizeiangaben von Montag bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der 16-Jährige war der Aussendung zufolge geständig. Der Teenager wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.