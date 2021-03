Eigentlich hätte die alte Einrichtung des ehemaligen Gemeindeamtes bei einem Flohmarkt verkauft werden sollen. Doch Covid-19 machte einen Strich durch die Rechnung. Alternativ findet nun eine Online-Versteigerung statt. Damit beauftragt wurde das steirische Unternehmen Aurena.

Auf www.aurena.at findet man beim Suchbegriff „altes Rathaus“ alle zu ersteigernden Einrichtungsgegenstände und kann auf sie bieten. Die Besichtigung ist am 10. März, 14 bis 15 Uhr. Die Abholung der Objekte am 12. März von 8 bis 12 Uhr. Die Einnahmen fließen in den Katastrophenfonds der Gemeinde.