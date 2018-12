Einen schweren Schicksalsschlag erlitt am vergangenen Montag die Familie Wöhrer in der Waldstraße in Lindabrunn. Ihr Wohnhaus brannte vollständig aus. Die Brandursache ist derzeit noch nicht vollständig geklärt, das Feuer dürfte aber von der Küche ausgegangen sein.

Alles verloren, Familie steht vor dem Nichts

Glücklicherweise waren die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause und so wurde niemand verletzt. Doch das gesamte Hab und Gut sowie alle Dokumente und Urkunden wurden ein Raub der Flammen. Die Familie wurde in einem Notquartier untergebracht und steht nun buchstäblich vor dem Nichts. Zahlreiche Freunde und Bekannte versuchen nun, der allseits beliebten Familie unter die Arme zu greifen und eröffneten ein Spendenkonto. Jennifer Kopp von der Lindabrunner Feuerwehr rief sogar über das Radio die Hörer dringend dazu auf, den Wöhrers zu helfen.

Franz Schneider freut sich über die Spenden. | Holzinger.Presse

Auch Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider) unterstützt die Lindabrunner Familie, wo er nur kann. Und auch er richtete ein eigenes Spendenkonto ein. „Ganz besonders vor Weihnachten müssen wir näher zusammenrücken und für unsere Mitbürger da sein“, so Schneider.

Familie Wöhrer wäre um jede noch so kleine Hilfe sehr dankbar. Weitere Spenden werden daher unter IBAN AT70 3204 5000 0090 0019, lautend auf die Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn mit dem Verwendungszweck „Wöhrer“ dankend entgegengenommen.