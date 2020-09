12 Wahlen in 12 Jahren schlug die scheidende ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Christine Besser. Viermal Nationalrat, zwei Landtags, drei Gemeinderats- und drei EU-Wahlen. Die letzte Gemeinderatswahl war es auch, die sie veranlasste, noch etwas länger im Dienst zu bleiben, obwohl sie bereits in Pension gehen hätte können. Doch nun ist es endgültig soweit. Besser verabschiedet sich mit Ende August in den Ruhestand.

Ihre Nachfolge tritt mit Alexander Schermann der 33-jährige ÖVP-Vizebürgermeister aus Enzesfeld-Lindabrunn an. Schermann hat im Oktober in der Bezirksgeschäftsstelle begonnen, eigentlich als Aushilfe für die Zeit des Gemeinderatswahlkampfs, um einen personellen Engpass auszugleichen.

Besser bleibt als Funktionärin aktiv

„Er hat sich massiv reingehaut und viele Kontakte geknüpft“, streute ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner dem 33-Jährigen Rosen. Nun sei er der „logische Nachfolger“ für Besser.

Schermann hatte bereits seit Oktober Zeit, sich einzuarbeiten. „Ich habe sehr viel gelernt“, betonte Schermann, dass Besser „viel gefordert, aber auch viel gefördert“ habe.

Der 33-Jährige ist in seiner Heimatgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn bereits seit 16 Jahren politisch aktiv. Er gründete dort eine JVP-Gruppe, ist seit 2010 im Gemeinderat, seit 2017 Gemeindeparteiobmann und seit heuer auch Vizebürgermeister. „Ich freue mich, meine Fähigkeiten in Bruck unter Beweis stellen zu dürfen. Auch wenn derzeit keine Wahlen anstehen, haben wir genug Arbeit“, betonte Schermann. So seien derzeit etwa die Orts- und Gemeinde-Parteitage zu absolvieren. Sein Ziel sei es, für die Funktionäre dazu sein.

Dankesworte zum Abschied hatte Bezirksparteiobmann Gerhard Schödinger für Christine Besser: „Es war mir eine echte Ehre, mit dir zu dienen.“ Ebenso wie Landesgeschäftsführer Ebner: „Danke für dein jahrelanges Engagement. Du hast mit viel Energie und Leidenschaft für die ÖVP gekämpft.“ Besser wird in ihrer Heimatgemeinde Sommerein weiterhin politisch aktiv bleiben.