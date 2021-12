Enzesfeld: Nächtlicher Brand in Fleischereibetrieb

Eine Anrainerin in Enzesfeld (Bezirk Baden) wurde in der Nacht auf Donnerstag (16. Dezember) aufgrund eines Rauchgeruchs plötzlich munter, wählte den Feuerwehr Notruf 122 und meldete einen vermutlichen Brand beim benachbarten Fleischereibetrieb. Die Feuerwehr war bis 5 Uhr in der Früh im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.