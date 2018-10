Das Erdgeschoss eines Wohnhauses in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) stand Mittwochmittag in Vollbrand! Die Bewohner konnten sich in letzter Minute retten, zwei Feuerwehrmänner wurden verletzt.

Zu einem Wohnhausbrand wurden insgesamt fünf Feuerwehren am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in die Alte Gasse in Enzesfeld im Bezirk Baden alarmiert. Die beiden Bewohner, zwei Pensionisten, wurden im Schlaf geweckt und konnten gerade noch rechtzeitig das Haus verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand. „Ich war gerade zufällig in der Nähe und sah die starke Rauchentwicklung“, so Bürgermeister Franz Schneider, der sofort zur Einsatzstelle eilte. „Die beiden Bewohner hatten zum Glück bereits das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht“, so der erleichterte Ortschef.

Der Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. Das Haus wurde jedoch vollständig zerstört. Bei den Löscharbeiten wurden auch zwei Feuerwehrmänner unbestimmten Grades verletzt, bestätigt der Einsatzleiter.

www.monatsrevue.at