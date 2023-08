„Kampf gegen weibliche Altersarmut ist wichtiger denn je!“

Auf den 3. August fällt heuer nämlich der Equal Pension Day in Niederösterreich. An diesem Tag haben laut SPÖ-Aussendung Männer bereits so viel Pension bekommen wie Frauen erst am Jahresende. „In Niederösterreich macht das einen Unterschied von mehr als 41 Prozent aus. Männer im Ruhestand haben 2.251 Euro monatlich zum Leben, Frauen nur 1.326, was unter der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle liegt“, merkt Maria Wieser an.

Maria Wieser ist als Obfrau des Pensionistenverbandes Baden mit rund 500 Mitgliedern tagtäglich mit dieser Problematik konfrontiert. Sie spricht folglich von einer „Schande“. Warum? „Rund zwei Drittel der unbezahlten Familienarbeit – Kinderbetreuung, Hausarbeit und Pflege - wird nach wie vor von Frauen geleistet. Sie bekommen also nur rund ein Drittel ihrer Lebens-Arbeitszeit bezahlt“, erklärt Wieser.

Politik soll „Frauen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ermöglichen“

Es bleibe oft wenig Zeit für eine bezahlte Vollzeitstelle, meint Wieser. Jeder Monat mehr an bezahlter Arbeit würde aber gegen Altersarmut helfen. „Die Politik ist aufgefordert, Frauen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, um ihnen dadurch auch endlich eine faire Pension zu sichern“, fordert Wieser. Unabdingbar dafür seien etwa der Ausbau ganztägiger Kinderbetreuungseinrichtungen, Modelle zur fairen Verteilung von Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen, die Aufwertung von frauenspezifischen Berufsbranchen, mehr Vollzeit-Arbeitsplätze für Frauen und Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung.

Was ist Care-Arbeit?

Care-Arbeit ist Fürsorge und Selbstsorge. Sie beginnt mit der Begleitung und Versorgung Neugeborener und Gebärender, reicht über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vor- und Volksschulalter, die familiäre und professionelle Pflege und Unterstützung bei Krankheit oder Behinderung, über die Hilfe zur Selbsthilfe, unter Freunden, Nachbarn, im Bekanntenkreis, bis zur Altenpflege, Sterbebegleitung und Grabpflege. „Care“ meint nicht nur die körpernahe Care-Arbeit, sondern schließt auch Kochen, Putzen, Reparaturen und alle Arbeiten im Haushalt mit ein. (Quelle: Oxfam Deutschland).