„Wir sind ein versteckter Champion“

Der Urgroßvater legte 1930 den Grundstein für das Unternehmen in Wien am Laaberg: Josef Krumpholz machte sich mit einer kleinen Werkstätte für Beilagscheiben und Blechzuschnitte selbständig. Die Geschäfte wurden im Wirtshaus gemacht, erledigt haben die Aufträge die drei Söhne, die den Vater in der Früh ins Wirtshaus brachten und am Abend abholten. Einer der drei, Josef Krumpholz, ging in die Kettenbranche und produzierte Sonder- und Förderketten, z.B. für Holztransporte oder für eine Brauerei, „da hat mein Großvater eine echte Nische gefunden“, stellt Reinhard Krumpholz, Chef des Unternehmens, mit Stolz fest. Die Geschäfte florierten bis 2000, da brach der Metallmarkt wegen der EU-Osterweiterung völlig ein.

1997 übersiedelte man an den heutigen Standort in Oeynhausen, sechs sehr harte Jahre folgten. Geredet habe der Vater über diese Zeit nie, er sagte nur: Es geht immer weiter. „Und das tat es. Er fand neue Wege, das Unternehmen wieder zum Laufen zu bringen, viele Kleinaufträge sicherten die Existenz. 2001 kam der junge Reinhard Krumpholz als Lehrling ins Unternehmen, 2017 übernahm er die Geschäfte. Da es dem heutigen Eigentümer immer schon wichtig war nicht nur Geld zu verdienen, sondern sich selbst zu verwirklichen und einen Beitrag für sich und seine Mitarbeiter zu leisten, kamen drei harte Jahre der Umstrukturierung und Veränderung der Unternehmensphilosophie auf ihn zu. Der junge Krumpholz hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Erfahrung als Führungskraft und als Unternehmer und musste in die Rolle erst hineinwachsen. RK Metalltechnik legt großen Wert darauf, immer am neuesten Stand der Zeit zu sein. Bereits 2018 wurde die komplette Produktion auf papierlose Fertigung umgestellt, jeder Produktionsmitarbeiter hat einen PC am Arbeitsplatz, um Pläne und 3D-Modelle aufrufen zu können, die für die Fertigung relevant sind. Fachkräftemangel kennt er nicht: „Wer keine ausbildet, darf sich nicht wundern, dass es keine gibt.“

Reinhard Krumpholz und Verena Schindler arbeiten gemeinsam im Familienbetrieb RK Metalltechnik, der sich aus einer kleinen Wertstatt in Wien zu einem modernen Top-Unternehmen entwickelt hat. Foto: RK Metalltechnik, RK Metalltechnik

Reinhard Krumpholz schaut positiv in die Zukunft: „Es geht immer weiter.“ Man müsse nur die Zeichen der Zeit erkennen und agieren, das sei der Vorteil eines Familienbetriebes, „bei uns wird nicht oben entschieden, ich rede mit meinen Mitarbeitern, was sie brauchen.“

Die RK Metalltechnik hat Fuß gefasst im B2B-Bereich und hat den Fokus rein auf der Produktion. Als Lohnfertiger mit Lieferzeiten ab zwei Werktagen, zählt RK Metalltechnik zu einem verlässlichen Partner für seine Kunden. „Von uns ist überall was, nur weiß es keiner, wir sind im Hintergrund der versteckte Champion, extrem unscheinbar“ - aber das soll sich in Zukunft ändern...

Zur Firma

RK Metalltechnik Süddruckgasse 22 2512 Oeynhausen office@rk-metalltechnik.at 02252/24310 Angebot: Die Stärken liegen in der präzisen Fertigung komplexer Blechbauteile in höchster Geschwindigkeit und Effizienz. Zu den Leistungen zählen: Laserzuschnitte, Kantteile, Schweißkonstruktionen und Oberflächenfinish.