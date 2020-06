„Endlich tut sich wieder was in der Stadt“, lautete der Grundtenor. „Es war schwungvoll, leichtfüßig und trotz der kurzen Regenunterbrechungen ein wunderbarer mediterraner Sommerabend“, freute sich etwa Unternehmerin Barbara Bruckner-Brauner vom kleiderzimmer Baden. Models der Daniela Mackh Dancestudios präsentierten mit Tanzeinlagen die diversen Modestücke von Badener Geschäften, so auch von Sonja Salazar-Karners Cartera del Arte, die gleichzeitig auf ihren Geburtstag anstieß.