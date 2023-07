Baden: Tausende Gäste bei "Stadt:Kultur" im Park

Die Badener Eventagentur HSG Events holte hochkarätige Acts wie Karl Markovics, Hans Söllner, Omar Sarsam, Voodoo Jürgens, Katharina Straßer und viele mehr nach Baden.

Nicolas Hold, Projektleiter von STADT:KULTUR, zieht ein positives Resümee: „Wir freuen uns sehr über das großartige Feedback unserer Gäste und auch die Künstler waren vom Ambiente im Kurpark begeistert. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, allen voran bei der Raiffeisenbank Region Baden, dem Kulturland Niederösterreich, Engel & Völkers und natürlich der Stadt Baden, die diese Veranstaltungsreihe möglich gemacht haben!“

„Als langjähriger Partner freuen wir uns, dass sich STADT:KULTUR so gut etabliert hat. Wir unterstützen das Projekt bereits von Anfang an und es ist schön zu beobachten, wie es jedes Jahr hochkarätiger und größer wird. Auch die nachhaltige Umsetzung als Green Event passt genau zu uns, denn auch wir legen großen Wert auf den Nachhaltigkeitsgedanken“, sagt dazu Hermann Weiszbart von der Raiffeisen Region Baden.

Geballte Kultur im Kurpark

Die vierte Ausgabe von STADT:KULTUR IM PARK eröffnete am 20. Juni der bayrische Liedermacher Hans Söllner vor ausverkauftem Haus. Es folgten Publikumsliebling Heinz Marecek mit einem unterhaltsamen Kabarett, sowie Schauspieler und Regisseur Karl Markovics mit einer Arthur Schnitzler-Lesung. Voodoo Jürgens brachte mit seinem Konzert sensationelle Stimmung in den Kurpark. Omar Sarsam begeisterte mit seinem Programm „Sonderklasse“. In der ersten Juli-Woche sorgten Dirk Stermann, Christoph Fritz, Erika Pluhar, Ernst Molden & Nino aus Wien und Katharina Straßer für geballten Kulturgenuss. Den Festivalabschluss bildeten am Samstag, 8. Juli, die Kabarett-Newcomer Benedikt Mitmannsgruber und David Stockenreitner.

Auch im Herbst gibt es STADT:KULTUR

Das Herbstprogramm von STADT:KULTUR steht bereits: Zwischen 2. Oktober und 14. November werden spannende Lesungen, Diskussionen, musikalische Acts und Kabaretts in den prunkvollen Räumlichkeiten des Casinos Badens, im at the park Hotel Baden sowie in der charmanten Burg Perchtoldsdorf geboten. Dabei stehen unter anderem Alfred Dorfer, Maschek, Die Tagespresse, Roland Düringer, Andrea Eckert und viele mehr auf dem Programm.

Tickets & Infos: www.stadt-kultur.at