Stadtfest Bad Vöslau soll mehrtägig werden

Die Stadtgemeinde Bad Vöslau hat im Zuge des traditionellen Stadtfestes im August dieses Jahres eine umfassende Umfrage unter den Besucherinnen und Besuchern durchgeführt – mit dem Ziel, die Zufriedenheit mit dem Veranstaltungsangebot zu erheben sowie Vorschläge für eine Verbesserung bzw. Ergänzung des Stadtfestangebots zu sammeln. Die Teilnahmebereitschaft war überraschend groß: Insgesamt nahmen 1.005 Personen aus Bad Vöslau, den Nachbargemeinden, dem Bezirk Baden sowie aus dem Großraum NÖ-Wien an der Umfrage teil.

58 Prozent der Teilnehmenden waren Frauen, 40 Prozent Männer. Der Katalog sah 18 Fragen mit Antwortmöglichkeiten vor, zusätzlich konnten von den Teilnehmenden persönliche Vorschläge gemacht werden. Die Auswertung erfolgte durch das Tourismusbüro der Stadtgemeinde. Das Ergebnis ist klar ausgefallen: So zeigte sich eine überwältigende Mehrheit der Befragten (mit einem Rating von vier von fünf Punkten) mit dem Veranstaltungsangebot „Stadtfest“ sehr zufrieden. Das Programm würde Jung und Alt gleichermaßen ansprechen, (80 Prozent), auch erhielten die Programmpunkte viel Zuspruch. Mit dem Gastronomieangebot beispielsweise zeigten sich 75 Prozent „zufrieden“, ebenso wurden die Musik (73 Prozent), das Mitmachprogramm für die Jüngsten (66 Prozent) und die Fahrgeschäfte (59 Prozent) gelobt.

Klares Votum für mehrtägiges Fest 2024

Verbesserungsbedarf meldeten die Befragten mit Blick auf das Müllaufkommen, „vegane Alternativen“ beim Gastronomieangebot, beim Getränkepreis oder bei den Wartezeiten an. Was die geplante Neuausrichtung des Stadtfestes 2024 betrifft, so waren auch hier die Antworten eindeutig: Die Frage, ob das Fest auch künftig eintägig ausgerichtet werden soll, beantwortete eine Mehrheit (56 Prozent) klar mit „nein“ und plädierte dafür, die Veranstaltung auf zwei oder drei Tage (45 bzw. 30 Prozent) auszudehnen. Ebenso eindeutig sprachen sich 52 Prozent dieser Gruppe für die Ausrichtung eines Frühschoppens am Sonntag aus.

Weniger Einigkeit herrscht in der Frage des Hauptacts beim Stadtfest: Die Palette der gewünschten Musikrichtungen reicht von Austropop (35 Prozent) über Pop (23 Prozent) bis zum Schlager (11 Prozent).

Fix ist jedoch, dass die Stadtgemeinde auch den Wünschen der Vereine und Ausstellern entsprechenw ill und dieses auf eineinhalb Tage ausgedehnt wird. Das Hauptprogramm startet am Samstag ab 10 Uhr mit mehreren und unterschiedlichen Gruppen auf der Hauptbühne sowie einer Kooperation mit dem „Wochenmarkt“. Den gewünschten Frühschoppen gibt es am Sonntag mit mehreren Musikgruppen, gleichzeitig wird das Ferienspiel-Abschlussfest in das (Sonntags-)Programm integriert. Auf das Feuerwerk wird aus Klima- und Tierschutzgründen weiterhin verzichtet.

Die Angebote am Stadtfest Bad Vöslau sollen noch kreativer und vielseitiger werden. Foto: Stadtgemeinde Bad Vöslau

Bei der Gastronomie wird Wert auf ein regionaleres und veganeres Speisenangebot gelegt. Auch soll es mehr anti-alkoholische Getränke zum Kaufen geben. Für Trinkbecher wird ein Pfandystem eingeführt. Bürgermeister Christian Flammer, Liste Flammer, betont: „Weitere Vorschläge und Optimierungsmaßnahmen werden in den kommenden Monaten evaluiert und in das Festprogramm integriert.“ Der Termin steht jedenfalls schon fest: Das Stadtfest Bad Vöslau 2024 findet am 17. und 18. August im Schlosspark statt.