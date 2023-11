„Friede über Israel“ - Heiligenkreuzer Pater berichtet aus Jerusalem

"Friede über Israel!" so endet der Psalm 125, den die Zisterzienser im Stift Heiligenkreuz regelmäßig beten. In diesen Tagen ein hochaktuelles Gebet. Die Nachrichten und Bilder über Gewalt und Krieg aus dem Heiligen Land erschüttern Menschen in aller Welt. Einer, der sich gerade in Jerusalem befindet ist Pater Georg Winter, Zisterzienser aus Heiligenkreuz, der an der „École Biblique et archéologique“ studiert.

Pater Georg ist in engem Austausch mit seinem Heimatstift. In einem ersten Brief schreibt er: „In Jerusalem ist die Lage vergleichsweise ruhig. Die Anspannung ist dennoch deutlich merkbar. Viele Geschäfte sind geschlossen, es sind viel weniger Menschen auf der Straße. Bei uns ist man aber ganz gelassen. In Ostjerusalem ist man vor Raketenangriffen doch sehr geschützt, weil niemand seine heiligen Stätten zerstören will."

Pater Georg hat angekündigt, auch in Zukunft zu berichten.