Prost aufs Lokal! Großes Fest zu 10 Jahre Rahofer Bräu

Ein Jahrzehnt Erlebnisgastronomie im Grünen: Mit einem hochkarätigen Jubiläumsprogramm am 9. Mai wollen die beiden neuen Wirte – Dibran Kodra und Andreas Budin – den runden Geburtstag des beliebten und bekannten Ausflugslokals Rahofer Bräu in Tattendorf feiern. Unter anderem aktiv mit dabei der Weltrekordhalter im Schnellkarikieren, Reini Buchacher. Dem berühmten Zufall war es zu verdanken, dass die beiden Eventprofis seit diesem Frühjahr das Rahofer Bräu übernommen haben. „Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, wie Dibran Kodra und Andreas Budin erklären.

In neuem Anstrich präsentiert sich das Rahofer Bräu, Restaurant und Terrasse – nun seinen Gästen. „Dabei wurde Traditionelles erhalten und auf den Puls der Zeit gebracht“, wie Budin erklärt. Innovative Deko und Pflanzen sorgen vor allem im Wintergarten für ein besonderes Urlaubsfeeling.

Dibran Kodra war für die Eventgastronomie in der Marx Halle tätig, während Andreas Budin im Eventbereich unter anderem in der Babenbergerpassage und für das Magna Racino sehr erfolgreich war. Das 10-jährige Bestehen des Rahofer Bräu wird am 9. Mai ordentlich gefeiert: Um 18.30 Uhr geht es los, Promis – wie Christiane Wenkheim, die Eigentümerin von Ottakringer und Vöslauer sowie Musicalstar Maya Hakvoort, persönliche Freunde von Susanne und Christoph Rahofer, werden um 19.30 Uhr in den Festakt miteingebunden.

Unterhaltung wird ab 19.45 Uhr mit der Liveband FM Wienerwald und dem amtierenden Weltmeister im Schnellkarikieren, Reini Buchacher, der die Gäste gnadenlos zu Papier bringen wird, garantiert. Dazu gibt’s einen Welcome Prosecco, Freibier und Jubiläumstorte – solange der Vorrat reicht.

Alle, die mitfeiern wollen, sind herzlich willkommen.

