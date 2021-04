Die rumänischen Staatsbürgerinnen wurden nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in einem Gebäude in der Kurstadt angetroffen. Im Objekt, das unerlaubter Weise als Laufhaus genutzt worden sein soll, wurden auch Dokumente einer weiteren rumänischen Frau entdeckt. An Ort und Stelle waren am Mittwoch Bedienstete der Polizeiinspektion Baden. Sie hatten zuvor einen Überprüfungsauftrag von der Bezirkshauptmannschaft erhalten.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich verwies in einer Aussendung am Donnerstag auf weitere Erhebungen. Nach deren Abschluss "werden Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet", wurde betont.