Trockenheit als Herausforderung

Die Trockenheit im Winter und Frühjahr sowie die Redkordhitzewelle im vergangenen Juli bescherten der Landwirtschaft keinen besonders rosigen Ausblick auf die heurige Ernte. Wenngleich der österreichweite Trend einer „leicht erhöhten Ernte über dem langjährigen Durchschnitt“ laut Bezirksbauernkammerobmann Johann Krammel zwar auch auf den Bezirk Baden zutreffe, könne man aber „definitiv nicht von einer Rekordernte sprechen“.

Und Schuld daran sei, wie eingangs bereits erwähnt, laut Krammel, unter anderem das trockene Frühjahr: „Zusammen mit dem ebenfalls trockenen Winter und der dadurch leeren Böden haben die Sommerkulturen bereits anfangs stark gelitten. Wo möglich wurde daher schon frühzeitig der Einsatz von Bewässerung durchgeführt. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur auf einem Bruchteil der Ackerflächen in unserem Bezirk, und ist darüberhinaus mit hohen Kosten verbunden.“

Mit der Ernte habe man erst zehn Tage später als üblich begonnen, dafür sei sie wesentlich intensiver gewesen. „Es kamen gefühlt alle Kulturen fast zeitgleich zur Abreife und so war die Haupternte schon nach wenigen Wochen wieder vorbei. Die Ernte ist allerdings noch nicht überall abgeschlossen“, so Krammel. Vor allem im Bereich des Wienerwaldes sei sie aufgrund des Schlechtwettereinbruchs Ende Juli unterbrochen und noch nicht wieder aufgenommen worden. Die Qualität auf diesen Flächen habe dadurch stark gelitten.

Wie auf Trockenheit und Hitze reagieren?

Zwangsweise wird sich die Landwirtschaft wohl den sich verändernden klimatischen Bedingungen anpassen müssen. Um die Ernte abzusichern, investierten die Badener Landwirte in trockenheitsresistentere Fruchtsorten sowie Bewässerungsanlagen. Das oberste Ziel müsse aber, wie der Bezirksbauernkammerobmann meint, „ein sorgsamer und verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser“ sein. Jeder Liter verschwendetes Wasser werde uns am Ende „schmerzlich fehlen“.

Weniger Herausforderungen mit der Bewässerung habe Herbert Gaupmann, Landwirt aus Klausen-Leopoldsdorf. „Als gemischter Ackerbau und Grünlandbetrieb sind wir vom Klimawandel nicht so betroffen wie andere Landwirte. Bewässerung ist im Wienerwald nicht notwendig, da wir meistens noch ausreichend Niederschlag haben“, sagt Gaupmann. Angebaut werde in seinem Betrieb vorzugsweise Wintergetreide, da im Winter mehr Feuchtigkeit vorhanden sei. Und auch für den Knoblauch brauche man keine zusätzliche Bewässerung. Zu schaffen machten ihm allerdings die gestiegenen Kosten für Energie und Diesel, die man nicht gänzlich an die Kunden weitergeben wolle und könne.

Genau dies muss auch Johannes Reinisch, Winzer aus Tattendorf, teilweise tun. „Flaschen sind um etwa 25 Prozent teurer geworden. Glücklicherweise haben wir aber schon vor Jahren eine PV-Anlage installiert und können unseren Bedarf zu 80 Prozent decken“, so Reinisch.

Obwohl es ab Mai genug geregnet habe, erwarte man heuer zehn Prozent weniger Ertrag als gewöhnlich. Wie als Winzer auf die hohen Temperaturen reagieren? „Es wird wichtiger, die Reben in höhere Regionen, das heißt auf den Berg zu pflanzen, um so etwas später ernten zu können“, erklärt Winzer Reinisch.

Im Gegensatz zur Landwirtschaft von Herbert Gaupmann im Wienerwald, ist der Biohof Osterer sehr wohl auf ausreichend Niederschlag angewiesen. Auf 40 Hektar bauen Thomas und Bernhard Osterer in Tribuswinkel, einem Stadteil von Traiskirchen, vor allem Gemüse an, aber auch exakt 349 Hühner leben auf ihrem Hof. „Die größte Herausforderung im Acker- und Gemüsebau ist die extreme Trockenheit durch zu wenig Niederschlag in der Vegetations- periode. Auf Feldern ohne Bewässerungsmöglichkeit sind wir in der Fruchtsortenauswahl stark eingeschränkt. Im Ackerbau setzen wir auf Kulturen, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen wie Getreide, Sojabohnen und Druschgewürze“, erzählt Bernhard Osterer.

In puncto potenzielle Engpässe bitte er die Kunden um Verständnis, dass es bei gewissen Gemüsekulturen saisonale Schwankungen geben könne. „Als überzeugte Bio-Bauern stehen wir auch für saisonale, regionale Ernährung und heißen es nicht gut, wenn alles immer unbegrenzt verfügbar sein muss!“, so der Landwirt.

Im Großen und Ganzen sei man mit der heurigen Ernte jedenfalls zufrieden.