Caritas feierte Haus Baden

Die Caritas feierte kürzlich, angeführt von Caritasdirektor Klaus Schwertner, gemeinsam mit Ehrengästen, Projektpartnern sowie Bewohnern, die Wiedereröffnung des Haus Baden in der Renngasse 11a. Der stilvolle, doch in die Jahre gekommene Altbau in der Nähe von Hauptplatz und Kurpark wurde über 15 Monate lang renoviert. Das Seniorenwohnhaus erstrahlt nun nach der Generalsanierung wieder in neuem Glanz.

Das Caritas Haus Baden bietet in 31 stilvoll renovierten Appartements jenen Menschen ein neues Zuhause, die ihren Alltag nicht mehr alleine bestreiten möchten oder können und sich nach Betreuung und oftmals vor allem nach Gesellschaft sehnen. Derzeit sind noch freie Wohneinheiten verfügbar.

Marina Kleinander, die Leiterin des Hauses, erklärt die unterschiedlichen Möglichkeiten, die im Haus Baden zur Verfügung stehen: „Neben dem Dauerwohnen sind bei uns im Haus Baden auch kurzzeitige Aufenthalte möglich, etwa ein Urlaub mit Betreuung.“ Oder zur Erholung nach einer Operation. „Und nicht zuletzt wissen pflegende Angehörige ihre Liebsten bei uns im Haus Baden gut versorgt, wenn sie eine Auszeit für sich in Anspruch nehmen möchten oder müssen.“

Neues Zuhause für bis zu 36 Bewohner - es gibt noch freie Zimmer

Durch die erfolgreiche Planung und Umsetzung der Haussanierung können nun bis zu 36 Bewohner ein Zuhause finden. Dafür verantwortlich zeichnet die Baukooperative, die Baufirma Prammeshuber, sowie das Bauprojekt Management der Caritas. Auch Klaus Schwertner zeigte sich begeistert von der geglückten Renovierung: „Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Bauprojekts beigetragen haben. Dieses Haus ist etwas ganz Besonderes.“

Unter den Ehrengästen waren Bürgermeister Stefan Sziruczek und Stadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfer (beide ÖVP) sowie Karin Steiner von der Bezirkshauptmannschaft Baden. Dechant Clemens Abrahamowicz und Kaplan Mark Eylitz übernahmen die Segnung, bevor das Buffet eröffnet wurde und die Gäste den lauen Nachmittag im Innenhof des Altbaus genossen. Dazu musizierten Sopranistin Judith Sauer, Tenor Marco Ascani und Pianistin Paula Garcia del Valle.

https://www.caritas-pflege.at/wien/pflegewohnhaeuser/unsere-haeuser/haus-baden

Clemens Abrahamowicz und Mark Eylitz segneten das Gebäude. Foto: Andreas Fussi

Sopranistin Judith Sauer, Tenor Marco Ascani und Pianistin Paula Garcia del Valle unterhielten die Festgäste am Nachmittag. Foto: Andreas Fussi