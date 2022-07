Traiskirchen: Auf zum Weinfest

Werbung

War man erst auf der Suche nach einer Weinkönigin, so wird nicht nur Niederösterreichs Weinkönigin Sophie I. bei der Eröffnung am Freitag, 1. Juli um 18 Uhr dabei sein. „Wir haben auch Guntramsdorfs Weinprinzessin Eva-Maria für unser Weinfest gewinnen können“, erzählt Fest-Obmann Andreas Schafler. Denn das Traiskirchner Weinfest sei längst zu einem regionalen Weinfest geworden, „sonst würde es das Weinfest so nicht mehr geben“, sagt Schafler. Traiskirchen ist mit den Heurigen Blank, Gross und Schafler vertreten. Weingenuss aus Tattendorf gibt es von den Heurigen Dachauer, Heggenberger und Reinisch, aus Baden von Schmid-Kogler und aus Guntramsdorf von Gausterer.

Auch eine Neuerung: „Montags, dienstags und mittwochs wird es keine Frühschoppen mehr geben. Die Stände öffnen an diesen Tagen ab 16 Uhr“, erläutert Schafler. Von Donnerstag bis Sonntag findet der Frühschoppen in gewohnter Weise statt. Auch was die Verpflegung betrifft, gibt es Neuigkeiten.

„Es wird heuer erstmalig keinen großen Grillstand geben, bei dem man vom Kotelett bis zur Käsekrainer alles bekommt. Alle potenziellen Betreiber, mit denen ich gesprochen habe, leiden unter dem gegenwärtigen Personalmangel und können daher eine Grill-Rundumbetreuung 17 Tage lang nicht stemmen. Deshalb gibt es 14 kleine Essensversorger, die mit ihren Spezialitäten aufwarten.“ Hier warten Köstlichkeiten von den traditionellen Heurigenbuffets, Grillhenderln, Burger, Grill- und Bratwürsteln, Curry-Wurst, Langos, Palatschinken, Schnitzerl und Backfischen bis hin zu diversen Süßigkeiten auf die Besucher.

„Wir wollten auch den Bierliebhabern eine Alternative bieten“

Mit dem Gasthaus Maschler, Kiki´s Backfee und 2514er Bier ist Traiskirchen gastronomisch auch abseits von Wein vertreten. „Wir wollten auch den Bierliebhabern eine Alternative bieten“, sagt Schafler, der zum Abschluss einer langen Weinnacht auch gerne einen Schluck Bier trinkt.

