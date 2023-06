Neuer Spielplatz in Tribuswinkel spielt alle Stückerl

Nicht mehr zeitgemäß war der Spielplatz in Tribuswinkel, das befanden auch die Kinder, die regelmäßig diesen Spielplatz besuchten. Also startete die Stadtgemeinde eine Umfrage, in der die Kinder nach ihren Wünschen gefragt wurden. Die Befragung wurde im Sommer 2022 durchgeführt, 162 Kinder wurden befragt, die in der Schafflerhofsiedlung ihren Hauptwohnsitz haben. Auf der Wunschliste ganz oben standen Schaukeln und ein Platz zum Klettern und Balancieren. Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, betont: „Mit diesen Ideen im Gepäck haben wir in den letzten Monaten den Spielplatz neu geplant und umgebaut.“

Zauberer Morelli begeisterte das junge Publikum. Foto: Claudia Traxler, CLAUDSCHII TRAXLER

Konzipiert wurde der neue Spielplatz von der Konstanze Schafer, mit der die Stadt bereits einige naturnahe Spielplätze realisiert hat. Beim Umbau beteiligt waren die Traiskirchner Betriebsstättenverwaltungs Ges.m.b.H, die Gärtnerei, der Wirtschaftshof der Stadt und weitere drei Firmen. Der Beginn der Umbauarbeiten startete im Herbst 2022, gearbeitet an der Fertigstellung wurde bis kurz vor der Eröffnung. Kosten: ca. 84.000 Euro.

Dafür spielt der Spielplatz nun alle Stückerl: Er ist ausgestattet mit einem Wasserspiel in einer Sandmulde, einem Kletterhügel für die Kleinen mit Balancier-Stamm, für die Jüngsten gibt es auch eine Schaukelkombination mit der gewünschten Nestschaukel. Wer sich hoch oben in der Luft bewegen will, nutzt den Seile-Dschungel-, oder probiert den Kletter-, Balancier-Parcours zwischen großen Baumkisten. Zum Ausrasten stehen Sitzpyramiden bereit.

Jetzt gibt es eine Möglichkeit, ein tollerer Kletterer zu werden und dabei auch noch zu balancieren. Foto: Claudia Traxler, CLAUDSCHII TRAXLER

Die Namensgebung und der Standort beziehen sich auf die herrschaftliche Schäferei vom Schloss Tribuswinkel, die hier bereits im 16. Jahrhundert angesiedelt war. Der angrenzende Hörmbach wurde zur Schafwäsche benutzt. Bei der Eröffnung gab es einen Auftritt von Zauberer Morelli. Kiki Backfee, die nun auch den Kiosk am Regenbogenspielplatz übernommen hat, sorgte für das leibliche Wohl.