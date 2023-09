Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf: Alle unter neuem Schuldach

Der schwungvolle Gottesdienst um das neue Schuljahr zu begrüßen hat im Don Bosco Gymnasium Tradition. Die Schülerinnen und Schüler sind dieses Jahr aufgerufen, „Sauerteig in der Welt zu sein“. Getreu dem Motto Don Boscos folgend, als Christ für seine Anschauung zu stehen, empathisch zu sein sowie die Welt mit kritischen Augen betrachten. Für all diese Eigenschaften steht das Gymnasium, darum war es auch notwendig, das Schulgebäude zu erweitern. Direktorin Beatrix Dillmann betonte: „Wir wollen nicht einfach wachsen und größer werden, damit wir mehr Schüler aufnehmen können. Die Schülerzahl, die wir nicht überschreiten wollen, liegt bei 750. Aber wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Begabungen noch mehr entfalten können, und dazu braucht es wohldosiert mehr Raum.“ Denn der äußere Raum biete einen großzügigen Rahmen, in dem man wachsen und sich entfalten kann.

Ökonom Günter Mayer, Bürgermeister Wolfgang Kocevar, Pater Hans Randa, Baumeisterin Renate Scheidenberger, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Provinzial Pater Siegfried Kettner, Judit Hägedüs, Geschäftsführerin des Schulvereins der Salesianer in Österreich. Foto: Judith Jandrinitsch

Mehr Raum, um auch innere Werte entfalten zu können

Musik spielt in der Schule eine wichtige Rolle. Umso mehr freut es die Direktorin, dass es jetzt mehr Platz gibt für die Musikklassen, die es seit drei Jahren gibt. Auch die Schulband muss nicht mehr im Keller proben, „ich bin froh, dass es keine Unterrichtsräume mehr im Untergeschoß gibt“, betonte Dillmann. Neun neue Unterrichtsräume, ein Multifunktionsraum und Sprachräume bestimmen das neue Platzangebot. Im Garten gibt es eine neue Outdoorklasse, das Jugendhaus verfügt ab sofort über „einen wunderschönen Aufenthaltsraum“, freut sich Dillmann gemeinsam mit Hausdirektor Pater Hans Randa, der mit einer Videopräsentation über die einzelnen Baufortschritte und die Herausforderungen berichtete, die sich im Laufe der Bauphasen ergaben. Ein besonderer Dank ging auch an die Provinz der Salesianer Don Bosco Österreich, „für die Grundsatzentscheidung, die Schule zu vergrößern“.

Provinzial Pater Siegfried Kettner segnet die Schulkreuze für die neuen Klassenzimmer. Foto: Judith Jandrinitsch

Bauliche Herausforderungen gemeistert

In Auftrag gegeben wurde das Bauprojekt von der Gesellschaft der Salesianer Don Bosco, Provinz Österreich. Sieben Firmen waren mit Planung und Organisation, neun mit der Baudurchführung beauftragt. Container wurden aufgestellt, ein Baukran mit einem Auslegearm von 40 Meter zeigte auf der Baustelle auf der Seite der Lindenallee beeindruckende Ausmaße. Die Errichtung des Zubaus stand vor gewissen statischen Herausforderungen. So mussten die neuen Betonwände in den Stockwerken mit Eisen verstärkt werden. Die Innenwände wurden teilweise als tragende Betonwände aufgestellt und mit Rigipswänden ergänzt. „Das garantierte den sicheren Halt für die Decke darüber“, erläuterte Randa. Er bedankte sich bei Diplomingenieur Thomas Gottschlich, „der erkannt hat, dass die bestehenden Wände und Mauern zu schwach waren, um den Zubau zu tragen. Er hat damit die Einsturzgefahr des neuen Zubaus abgewendet“.

Die Vertreter der einzelnen Gewerke: Thomas Soucek, Franz Krenn, Pater Hans Randa, Baumeisterin Renate Scheidenberger, Robert Arnhof, Harald Prenner (WFS Haustechnik) und Thereseanna Fellinger. Foto: Judith Jandrinitsch

Baufirmen und Gewerke haben hervorragend gearbeitet

Besonders beeindruckt zeigte sich Randa von den Lehrlingen der einzelnen Gewerke und Baufirmen. „Die Lehrlinge haben den ganzen Sommer über viel Schutt und Dreck weggeräumt. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt.“ Randa hält den Zubau für architektonisch sehr gelungen, er fügt sich ohne erkennbare Übergänge in das bestehende Schulgebäude ein. Für die Architektur zeichnet die Firma Baukultur verantwortlich. Baumeisterin Renate Scheidenberger hatte die Bauaufsicht und Generalplanung über, sie bedankte sich bei Pater Randa mit den Worten: „Es war eine wunderbare Aufgabe, die ich hier erfüllen durfte. Sie sind die gute Seele des Hauses, sie haben den ganzen Sommer auf der Baustelle verbracht. Ich bedanke mich auch bei allen Behörden wie der Bezirkshauptmannschaft, es waren immer alle sofort da, wenn ich etwas gebracht habe, so ein Bau ist immer eine Teamarbeit.“ Auch Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, betonte: „Wir sind stolz, das Don Bosco Gymnasium hier zu haben. Es war auch für uns als Stadt ein fleißiger Sommer, wir haben erst vor Kurzem den neuen Bahnhof Ebreichsdorf eröffnet.“

Judith Hägedüs, Geschäftsführerin des Schulvereins der Salesianer Don Bosco war zur feierlichen Eröffnung ebenso anwesend wie der neue Provinzial Pater Siegfried Kettner, der den Schul- und Eröffnungsgottesdienst leitete, ebenso wie viele Vertreter der ausführenden Baufirmen, Gewerke, sowie vom Absolventen- und Elternverein. In den Zubau wurden rund drei Millionen Euro investiert.