Cleantech-Unternehmen „Vollstrom“ startet in Leobersdorf

„Die hohen Energiepreise und die Abhängigkeit von Öl und Gas sind aktuell ein Riesenproblem“, sagt Maximilian Rosner. Deshalb hat er das Cleantech-Unternehmen Vollstrom gegründet – mit einer klaren Mission „Mit unseren innovativen Lösungen treiben wir die Energiewende voran!“

Die Vollstrom GmbH in Leobersdorf hat sich auf die Planung und Errichtung von schlüsselfertigen Photovoltaik- und Speicher-Anlagen für Gewerbe- und Privatkunden spezialisiert. „Wir sind ein junges hochmotiviertes Team, bestehend aus Projektleitern, Planern und in-House Montagepartien“, erzählt Rosner. „Unsere erfahrenen Mitarbeiter begleiten unsere Kunden vom ersten Beratungsgespräch bis hin zur fertig errichteten Photovoltaik- & Speicheranlage.“

Das junge Unternehmen treibt Großes an: „Gemeinsam mit unserem Partner, der neoom AG, bauen wir virtuelle Kraftwerke und realisieren Energiegemeinschaften und Energiedienstleistungen von morgen – für morgen“, informiert Rosner und lädt am Donnerstag, 29. Juni, ab 16 Uhr zur großen Eröffnungsfeier in die ARED-Straße 27/1 in Leobersdorf. neoom CEO & Founder Walter Kreisel, einer der spannendsten Vorreiter der Energiewende, ist als Speaker zu Blackout-Sicherheit und zu Erneuerbaren Energiegemeinschaften mit dabei.

„Für Speis und Trank ist bei der Eröffnung natürlich gesorgt und Kinder sind selbstverständlich ausdrücklich eingeladen“, rührt Rosner die Werbetrommel für die Eröffnung. Anmeldung unter vollstrom.at