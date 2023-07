Destan und Barbara Gashi eröffnen ihr Atelier in Bad Vöslau

Das Motto: Wasser und Stein. Auch wenn mit Wasser und Stein zwei starke Elemente aus der Natur zusammenkommen, gibt es hier eine kreative, schöpferische Einheit. Marmor und die Wasserbilder erfüllen die Räume. Diese Schaffenskraft in einem besonderen, schönen Ambiente auf dem Areal der früheren Kammgarnfabrik zu sehen, ist ein neuer Kunst-Genuss in Bad Vöslau.

Atelier neu eröffnet

Die Bereicherung eines neuen Kunsterlebnisses: Destan und Barbara Gashi haben in der Hanuschgasse gerade ein Atelier eröffnet, das nicht nur erotische, weibliche Marmor-Skulpturen sowie sinnliche Ton-Güsse männlicher Jünglinge zeigt. Sondern auch Bilder sind zu sehen, die bewegte Frauen, Männer, Kinder und sogar Wale, die „splashen“, sozusagen mit ganzer Kraft in das Meer eintauchen, werden gezeigt. Gearbeitet wurde und wird mit beachtlichen zehn verschiedenen Marmor-Arten: Von dem Carrara Marmor über den Sölker und grauen Wachauer Marmor bis zu dem aus Portugal stammenden rosa Portogallo Marmor und roten Marmor aus dem Kosovo. „Kunst ist unser Leben. Wir arbeiten manchmal unbewusst am gleichen Thema ohne zu wissen, bei wem von uns beiden es seinen Ursprung genommen hat“, sagt Destan Gashi. 50 Werke aus kostbarem Stein und auf der Leinwand sind in der Dauerausstellung zu bewundern.

Vom Frauen-Kometen bis zum Meeres-Big Splas

Eines der vielen beeindruckenden Kunstwerke ist die auf einem Felsen liegende, sich nach oben räkelnde, sinnliche nackte Frauenfigur „Komet“ aus Carrara Marmor. Ihr Erschaffer: Destan Gashi, ein international bekannter Bildhauer, der mit Körper Geist und Seele seit Jahrzehnten mit Stein arbeitet und seine Kunstwerke schafft. Er ist im Kosovo geboren und hat an der Akademie der Schönen Künste in Brüssel studiert. Barbara Gashi ist eine leidenschaftliche Malerin, die sich schon lange dem Element Wasser widmet. Sie malt Frauen, Männer und Kinder an und in ihrem Lieblingselement Wasser, mit von den Brisen wehenden Haaren, Schwimmende in Aktion, Sprünge in das Wasser und auch abstrakte Wasserbilder.

Das Atelier ist eröffnet: Im Bild (v. li.): Das Künstler-Ehepaar Destan und Barbara Gashi mit dem Hausherren Manfred Koizar und seiner Frau Anita. Foto: Nadja Tröstl

Die beiden Künstler sind seit den 1980er-Jahren ein Paar und haben gemeinsam an der Academie Royale des Beaux-Arts in Brüssel Kunst studiert. Nun ist Bad Vöslau auch ein Lebensmittelpunkt für sie geworden. Die Werke „Wasser und Stein“ sind in dem neu eröffneten Atelier in der Hanuschgasse 1 Stiege 7 zu sehen, dort erhältlich und werden hier von den Künstlern auch persönlich präsentiert. Am 23. Juli von 14 bis 20 Uhr gibt es wieder einen Tag der offenen Galerie zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Dann kann man Bildhauerei auch hautnah erleben, wenn Destan Gashi mit dem Hammer und Spitzmeißel an einem aktuellen Werk weiter arbeitet.