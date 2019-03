Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und gelten bis zum 20. März als Eintrittskarte für die aktuelle Ausstellung Revue 1.0. Sollte der neue Aufführungstermin nicht passend sein, können die Karten kostenlos im ARM Shop storniert werden.

Und darum geht es: Die österreichische Schauspielerin Maxi Blaha begibt sich auf die Spuren des It-Girls der Wiener Moderne, der Modepionierin und Geliebten Gustav Klimts: Emilie Flöge.

Die Lebensgefährtin Gustav Klimts war Modepionierin, Künstlerin und Geschäftsfrau. Basierend unter anderem auf mehr als 400 Postkarten und Briefen Klimts an sie zeigt das Solostück von Penny Black für Maxi Blaha die Beziehung zwischen zwei der schillerndsten Figuren der Wiener Moderne, Emilie Flöge und Gustav Klimt.

Emilie Flöge - Geliebte Muse wurde im vergangenen Jahr anlässlich des 100. Todestages von Klimt für das Belvedere geschrieben und präsentiert, war zu Gastspielen in Istanbul, Paris, London, New York, Australien, Neuseeland und Indien mit der englischsprachigen Version EMILIE FLÖGE – BELOVED MUSE eingeladen und basiert auf einer Idee, die für die KLIMT FOUNDATION in dem Stück „Süße Wiener Dunkelheit / tiefheller See“ am Attersee entwickelt wurde.

BEGINN: 19.30

Eintritt: 30 Euro (Shop, Arnulf Rainer Museum)